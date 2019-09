Rugby | Test Match estate 2019 | in una partita dalle mille assenze l’Inghilterra prevale

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Tantissime, soprattutto in casa azzurra. Un’Italia B, contro un’Inghilterra che in ogni caso ha schierato molte seconde linee: è andato in scena a Newcastle il quarto ed ultimo deidell’per gli azzurri di Conor O’Shea, ancora in piena preparazione verso la Coppa del Mondo. I padroni di casa si sono imposti per 37-0, senza però brillare troppo. Per la squadra tricolore un primo tempo più che discreto, poi tantissimi errori e una mancanza netta in più settori (mischia, touche e zona offensiva). Tralasciando il risultato, pur positivo (9-0 per i padroni di casa), la performance nei primi 40′ è più che positiva. Gli azzurri non concedono mete e, spesso e volentieri, si propongono in fase offensiva, provando anche ad avanzare. A mancare però è quel qualcosa in più nei 10 metri avversari: quello che avrebbero potuto dare i vari ...

