Rugby | l’Inghilterra asfalta l’Italia a Newcastle | azzurri battuti 37-0 nel quarto e

Rugby - Test Match estate 2019 : in una partita dalle mille assenze l’Inghilterra prevale sull’Italia - 37-0 : Tantissime assenze, soprattutto in casa azzurra. Un’Italia B, contro un’Inghilterra che in ogni caso ha schierato molte seconde linee: è andato in scena a Newcastle il quarto ed ultimo dei Test Match dell’estate 2019 per gli azzurri di Conor O’Shea, ancora in piena preparazione verso la Coppa del Mondo. I padroni di casa si sono imposti per 37-0, senza però brillare troppo. Per la squadra tricolore un primo tempo più che ...