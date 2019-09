Rome Beach Volley Finals | Menegatti-Orsi Toth fuori agli ottavi di finale | le sensazioni

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Le due azzurre non sono scese in campo con lo stesso smalto che le aveva contraddistinte nelle due uscite precedenti Si fermadila corsa di Martae Viktoriaalle. Dopo aver superato le statunitensi Sweat-Walsh Jennings 2-0 (21-19, 21-10) nel primo turno, Marta e Viki non sono riuscite a bissare il successo contro Agatha-Duda, uscendo sconfitte 2-0 (21-16, 21-13) da quella che era la terza gara della giornata per loro. Qui, infatti, le due azzurre non sono scese in campo con lo stesso smalto che le aveva contraddistinte nelle due uscite precedenti, anche a causa di un piccolo problema fisico che ha costrettoa chiamare un tempo medico durante il primo set. Merito ovviamente alle brasiliane, che non hanno fatto esprimere al meglio la coppia tricolore, complice probabilmente anche la fatica accumulata da Marta ...

Volleyball_it : Rome Beach Volley Finals: Ancora disponibili i tagliandi #RomeBeachFinals #FIVBWorldTour #BeachVolleyball… - Volleyball_it : Rome Beach Volley Finals: Eliminati anche Rossi-Carambula. 9° posto #RomeBeachFinals #FIVBWorldTour… - andreaabodi : RT @creditosportivo: Il più grande spettacolo al mondo di beach volley arriva nel cuore della Capitale per l’atto conclusivo del #WorldTour… -