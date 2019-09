Roma | Smalling si presenta | “La Serie A è sempre stata un obiettivo Il razzismo è

Roma - Smalling : “Grande club. Fonseca mi ha esaltato. Ci sono grandi obiettivi e voglio aiutare” : “Per lasciare il Manchester United dovevo venire in un grande club, con grandi ambizioni, grandi obiettivi e tanta storia: volevo far parte di tutto questo e ci sono riuscito”. sono le prime parole di Chris Smalling da giocatore della Roma pubblicate sul profilo ufficiale del club giallorosso. “Dzeko e Kolarov sono giocatori di esperienza, per quello che hanno fatto in Premier League. Ho parlato con loro e con altri ...

Calciomercato Roma - mossa a sorpresa : è fatta per Smalling : Calciomercato Roma – Esordio dai due volti in casa Roma, il club giallorosso ha pareggio 3-3 contro il Genoa, ottimo l’attacco mentre evidenti difficoltà in difesa. Per questo motivo la dirigenza giallorossa ha deciso di correre ai ripari, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo dal Manchester United Chris Smalling, il calciatore è in sede per definire l’addio con i Red Devils, poi la partenza ...