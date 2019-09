Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Volete sapere il mio?”, a parlare è, l’intramontabile attorie di Rocky e Rambo che suici ha costruito una carriera cinematografica: “Eccolo (il, ndr), è il gelato italiano” e si mangia un cucchiaio di gelato. Succede nel centro di, nella storicaGiolitti dove l’attore ha fatto una rapida comparsa dietro al banco frigo, assaggiando alcuni prodotti prima di salutare fan e curiosi. L'articolo, in. Eildeid’acciaio proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Roma, in gelateria spunta Sylvester Stallone. E svela il segreto dei suoi muscoli d’acciaio - Cascavel47 : Roma, in gelateria spunta Sylvester Stallone. E svela il segreto dei suoi muscoli d’acciaio - _DAGOSPIA_ : CHE STALLONE! LO SHOW DELL’ATTORE IN UNA GELATERIA A ROMA: 'IL SEGRETO DELLA MIA FORZA E’ IL…'… -