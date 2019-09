Roger Waters alla Mostra di Venezia per presentare Us + Them | “Grazie a Dio Salvini se ne

Migranti - il monito di Roger Waters : "Non vengono per rubarvi la pizza" - : "I Migranti non vengono per rubarvi la pizza, ma perché sono disperati". Così Roger Waters tira le orecchie all'Italia, durante la presentazione alla Mostra del cinema di Venezia del docufilm Roger Waters Us + Them. Agenzia Vista ?

Roger Waters canta 'Wish You Were Here' per Julian Assange (VIDEO) : Roger Waters era a Londra lunedì e ha partecipato da protagonista alla manifestazione in sostegno di Julian Assange che si è svolta davanti al Ministero dell'Interno inglese. Il frontman dei Pink Floyd ha dedicato ad Assange uno dei brani più famosi della band, 'Wish You Were Here', in riferimento esplicito alla detenzione del fondatore di Wikileaks. Roger Waters antimilitarista alla manifestazione per Wikileaks Roger Waters non ha solo cantato ...

Roger Waters e Mick Jagger alla Mostra del Cinema di Venezia : La notizia era attesa da tempo, ma è finalmente ufficiale la presenza di Roger Waters e Mick Jagger alla Mostra del Cinema di Venezia che prenderà avvio dal prossimo 28 agosto in laguna. L'ex bassista dei Pink Floyd coglierà l'occasione per un ritorno in Italia in vista della presentazione del docu-film dedicato al suo ultimo tour, Us+Them, nel quale ha portato la musica del suo ultimo album da solista ma anche quella dello sterminato ...

Arriva il trailer di Us+Them di Roger Waters - presto in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : Il trailer di Us+Them di Roger Waters anticipa il ritorno dei Pink Floyd a Venezia dopo 30 anni. Potrebbe essere questa la chiave di lettura per molti sognatori e fan del gruppo di Wish You Were Here, che tornerà a far sentire la propria musica attraverso il film concerto che il suo ex bassista porterà in anteprima al Festival del Cinema di Venezia ma fuori concorso. La prima, in Italia, è attesa per il 7 ottobre e con spettacoli che si ...