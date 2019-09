Risultati Serie D live | il programma completo della seconda giornata

Risultati Serie C - il programma completo della terza giornata : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C non si ferma nonostante la sosta per le nazionali. La terza Serie italiana torna a regalare spettacolo. In programma la terza giornata dei gironi. Si parte al sabato con tre anticipi (uno per raggruppamento) e un posticipo il lunedì, la sfida tra Modena e Padova. Tanti i match interessanti in programma. Da Como-Monza nel gruppo A a Triestina-Piacenza nel gruppo B fino a Reggina-Bisceglie e ...

Risultati Serie C - il posticipo del girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...

Risultati Serie B - pazza rimonta Frosinone nel finale : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Dopo la giornata inaugurale, anche la Serie cadetta torna in campo per il secondo turno. Solito spezzatino con l’anticipo ‘dal sapore di Serie A’ tra Chievo ed Empoli, finisce 1-1, Djordjevic risponde a Dezi. Nelle gare di sabato netto successo del Benevento contro il Cittadella, blitz del Crotone contro lo Spezia. In serata vittorie esterne per Salernitana, Venezia, Perugia ed Entella. Vittorie ...

Risultati Serie A – Il Torino stende l’Atalanta a domicilio - Parma e Verona ok in trasferta : Fiorentina ko con il Genoa : La formazione di Mazzarri supera in trasferta l’Atalanta, vincono anche Parma e Verona a domicilio: stop per la Fiorentina con il Genoa Gol ed emozioni nella seconda giornata del campionato di Serie A, conclusa con molti colpi di scena e vittorie in trasferta. L’Inter supera il Cagliari alla Sardegna Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku, che rendono vano l’acuto di Joao Pedro. In testa alla classifica insieme ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti Lukaku di rigore - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18, UDINESE-PARMA 1-3, Goooooooooool, Ingleseeeeeee, fa tutto Gervinho parte in contropiede supera tutti e mette in mezzo per Inglese che non sbaglia. 22.15. CAGLIARI-Inter 1-2, rigore per l’Inter per fallo di Pisacane su Sensi, Goooooool, Lukakuuu. 22.13, CAGLIARI-Inter 1-1, proteste del Cagliari per un calcio di rigore non concesso per fallo di mano di Brozovic. 22.10, ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - poker del Sassuolo alla Samp. Torino avanti con Izzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.08 ATALANTA-Torino 2-3, goooooooool, Izzooooooo, punizione di Baselli da posizione laterale che Izzo in tuffo mette in rete. 22.05 GENOA-FIORENTINA 1-0, Pinamonti cross per Kouamé che di testa tutto solo manda a lato. 22.04 CAGLIARI-INTER 1-1, giallo per Nainggolan per proteste per una punizione di Sensi che finisce sulla traversa. 22.01 UDINESE-PARMA 1-2, Goooooool, Gaglioloooooo, Gervinho ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter-Cagliari pari di Joao Pedro - poker del Sassuolo alla Samp. Avanti l’Atalanta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57. ATALANTA-TORINO 2-1, Gooooooool, Duvannn Zapataaaaa, ancora lui fa un doppietta di tecnica e forza con una veronica su Izzo che lo porta dAvanti a Sirigu e batterlo sul suo palo. 21.54, CAGLIARI-INTER 1-1, Goooooooool, Joao Pedroooo, cross perfetto dal fondo di Nandez che mette in mezzo e Joao Pedro stacca magnificamente e la mette sul secondo palo. 21.52 Sassuolo-SAMPDORIA 4-0, Gooool, ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : Inter avanti con Lautaro - tris del Sassuolo alla Samp. Pari Atalanta-Torino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 a tra poco per i secondi tempi. 21.38 riepilogo risultati: GENOA-FIORENTINA 1-0, C.Zapata. Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, Tripletta Berardi. UDINESE-PARMA 1-1, Lasagna e Gervinho. Atalanta-Torino 1-1, Bonifazi e D.Zapata. CAGLIARI-Inter 0-1, Lautaro Martinez. LECCE-VERONA 0-0. 21.37 si concludono tutti i primi tempi. 21.36 GENOA-FIORENTINA 1-0, fine primo tempo. 21.35 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Inter con Lautaro - Sassuolo con la tripletta di Berardi e in vantaggio il Genoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Sassuolo-SAMPDORIA 3-0, GOOOOOOOOOOL, Berardiiiiiiiiiiiiii, tripletta da fuori area a giro con il sinistro mette in rete. 21.28 UDINESE-PARMA 1-1. GOOOOOOOOOOOL, Gervinhoooooooo, solita azione di Gervinho che se ne va sulla fascia destra supera Sema e va in gol sul primo palo coperto da Musso. 21.27 LECCE-VERONA 0-0, spinge il Lecce ma non riesce a trovare la porta con le sue ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Inter e Torino avanti - Genoa - Sassuolo e Udinese in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 CAGLIARI-Inter 0-1, reazione dei sardi affidata a Nainggolan che si prende la responsabilità per ogni pallone che tocca ma ancora pochi pericoli per l’Inter. 21.17 Sassuolo-SAMPDORIA 1-0, GOOOOOOL, Domenico Berardiiiiii, cavalcata di Caputo per la fascia destra che porta al passaggio per Berardi che non perdona. 21.15 CAGLIARI-Inter 0-1. GOOOOOOL, Lautaroo Martinezzz il VAR avvisa ...

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale - Genoa in vantaggio con Zapata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Genoa-FIORENTINA 1-0, GOOOOOOL , Cristian Zapataaaa che di testa anticipa tutti su cross di Lerager e mette in rete, 1-0. 20.57 ATALANTA-TORINO 0-0, spinge l’Atalanta ma Zapata di testa dopo un calcio angolo di Gomez non trova la porta. 20.55 Genoa-FIORENTINA 0-0, occasione enorme per Chiesa che supera in velocità Romero ma non trova la porta da buona posizione. 20.53 LECCE-VERONA ...

Risultati Serie B/ Classifica e diretta gol live : partite al via - si gioca! : RISULTATI SERIE B: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, posticipi della 2giornata. Occhio ai canarini di Nesta.

LIVE Serie A calcio - Risultati di oggi in DIRETTA (1° settembre) : tutti i gol in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Serie A, le partite, orari e dove vederle in tv. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei match della seconda giornata del campionato di calcio Serie A 2019/20. Dopo i successi di Bologna, Milan e Juventus, rispettivamente contro la Spal per 1-0, Brescia nella risicata vittoria in casa, e lo spettacolare 4-3 all’Allianz Stadium contro il Napoli si torna in campo. Abbiamo ...