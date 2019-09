Ridimensionato il prezzo Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Lite con Vodafone | possibili

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) La nuova promozione diprende il nome di 'Smartphone Edition', e prevede l'abbattimento del costo delle rate di alcuni dei principali dispositivi al momento disponibili nel suo listino, tra cui ilS10 ed ilP30, se abbinati a specifiche offerte del gestore rosso. Nel caso del top di gamma del colosso di Seul (pagamento possibile solo tramite carta di credito), il modello acquistabile è quello con 128GB di memoria interna, con 30 rate mensili da 13.99 euro ciascuna, e senza alcun anticipo tramite la sottoscrizione dell'offerta Red Unlimited Black. Ad interessarvi è ilP30? Se abbinato all'offerta Red Unlimited Ultra vi costerà appena 0.99 euro mensili per 30 mesi, ed un contributo iniziale pari a 19.99 euro. Ci sarebbero da prendere in considerazione anche lo Xiaomi Redmi Go a 1.99 euro mensili per 30 mesi, ed un anticipo di 9.99 euro ...

