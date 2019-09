Ragazzo disabile maltrattato e denutrito Il padre | Ho denunciato ma me lo hanno

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Costanza Tosi Due assistenti sociali sono adesso indagate per omissione di soccorso. Sulla madre pende un processo penale per maltrattamenti su minore “Sono disperato. Qualcuno maltratta mio figlio,e tenuto in uno stato di grave malnutrizione. Portato continuamente all’ospedale per fratture o lesioni. Io non lo posso vedere ormai da mesi.” É un grido di aiuto quello di Leopoldo,di undi 17 anni, finito nel mirino degli assistenti sociali di Bari dopo la separazione con la compagna, madre del suo secondo figlio. “Quando ci siamo separati ho accettato che mio figlio andasse a vivere da lei. Io potevo vederlo quando volevo e spesso stavamo assieme anche tutto il fine settimana.” Inizia a raccontare il papà. Il ragazzino è da sempre affidato ai servizi sociali di Ostuni, in provincia di Bari. É affetto da tetraparesi ipotonica, una malattia che ...

