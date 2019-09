Provincia Bolzano | Piano clima 2050 e nuove misure di sostenibilità | “È il momento di

Orso M49 - presidente Provincia Bolzano firma l’ordinanza di cattura. Ambientalisti : “Denunceremo chiunque gli faccia del male” : Gli Ambientalisti, provocatoriamente, lo hanno ribattezzato Libero, oppure Papillon, dal nome del celeberrimo Henri Charrière, protagonista di memorabili evasioni dalle colonie penali francesi. Ma per gli uomini della Forestale che da due mesi gli stanno dando la caccia, è semplicemente M49. Una lettera e un numero, come un detenuto. Perché l’Orso di tre anni, diventato un caso nazionale, è in realtà un latitante, un animale che le ...

Orso M49 ora ricercato anche in Alto Adige - ordinanza di cattura della Provincia di Bolzano : Dopo quella di Trento, anche la provincia di Bolzano ha emesso una ordinanza di cattura per l'Orso M49, l'animale in fuga dall'inizio del luglio scOrso dopo essere riuscito a scappare dal recinto del Casteller (Trento) scavalcando un muro elettrificato. A differenza della prima però, quest’ultima non prevede l’abbattimento dell’animale. La decisione è arrivata dopo aver accertato lo sconfinamento del plantigrado dal Trentino alla zona di Passo ...

Bolzano. Casa : dalla Provincia contributi per danni causati da eventi naturali : Grazie al Fondo per le catastrofi naturali in caso di danni causati alle prime case da eventi naturali, come alluvioni

Maltempo - Provincia di Bolzano : 150mila euro per lavori urgenti a Pineta di Laives : Nella serata di ieri, a causa dei forti temporali, uno smottamento di 15.000 metri cubi di materiale ha interessato l’abitato di Pineta di Laives. “Il peggio – spiega Peter Egger, direttore dell’Ufficio sistemazione bacini montani sud – è stato evitato grazie alla presenza di due bacini di contenimento: uno sopra Pineta e uno lungo il corso del Rio Dolce. In caso contrario vi sarebbero potuti essere danni nella zona residenziale.” ...

Un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante una gara di corsa in montagna - in Provincia di Bolzano : Un’atleta norvegese di 45 anni è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara di corsa in montagna in provincia di Bolzano. L’incidente è avvenuto sabato verso le 19.15 vicino al lago di San Pancrazio, a 2.100