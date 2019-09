Pronto al lancio Hazzaa Ali Almansoori | il primo cosmonauta degli Emirati Arabi ad andare

Ad Ama : bilancio 2018 Pronto ma influenzato verso segno meno : Roma – Se l’assemblea dei soci di Ama, fissata per il 27 settembre e per il 2 ottobre, dovesse approvare il bilancio 2017 “abbiamo gia’ pronto sostanzialmente anche il bilancio 2018 ed entro novembre passerebbe anche questo per l’approvazione”. Lo ha detto in commissione capitolina Trasparenza l’ad di Ama, Paolo Longoni. Il quale ha evidenziato i due aspetti negativi che influenzeranno il progetto di ...

Spazio - l’erede del telescopio Hubble Pronto a cercare vita nel cosmo : lancio previsto per il 2021 : L’erede di Hubble si prepara a conquistare lo Spazio alla ricerca di altre forme di vita al di là della Terra. E’ stato assemblato con successo il super-telescopio James Webb, destinato a diventare il successore di Hubble, il telescopio spaziale più famoso di sempre. Realizzato grazie a una collaborazione tra le agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Canada, il suo lancio è previsto nel 2021 con il razzo Ariane 5 dalla base ...

CorSport : Il Napoli Pronto al rilancio per Pépé - ma con ragionevolezza. L’Arsenal ha fretta : Nicolas Pépé è stato vicinissimo al Napoli. Lo dimostra il volo in elicottero dei suoi agenti a Dimaro. Ma, nel suo pellegrinaggio virtuale, come lo definisce il Corriere dello Sport, per ora si è fermato a Londra. È arrivato L’Arsenal a inserirsi nella trattativa con il Napoli quando praticamente sembrava fatta. Il club partenopeo pensava potesse bastare aver raggiunto l’accordo con il Lilla per 65 milioni più il cartellino di Ounas e i 3 ...

Tutto Pronto per la partenza di Luca Parmitano : in corso le ultime fasi prima del lancio [GALLERY] : “prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata“: lo ha scritto su Twitter poco dopo le 13 l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Soyuz MS-13 porterà ...

Missione Beyond - tutto Pronto a Baikonur per il lancio della navicella Soyuz con Parmitano - Morgan e Skvortsov : In una data altamente simbolica come il 20 luglio, anniversario dell’allunaggio americano, oggi alle 18.28 ora italiana (le 21.28 in Kazakistan), l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano e gli altri membri dell’Expedition 60/61 – l’astronauta della Nasa Drew Morgan ed il comandante Alexander Skvortsov della russa Roscosmos – partiranno dal cosmodromo di Baikonur alla volta della ...

Samsung Galaxy Fold sarebbe Pronto al rilancio - dopo aver superato gli ultimi test : Una foto rubata sulla metropolitana di Nuova Delhi che immortala quello che assomiglia parecchio ad un Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung Galaxy Fold sarebbe pronto al rilancio, dopo aver superato gli ultimi test proviene da TuttoAndroid.

Spazio - tutto Pronto per il lancio della missione Beyond. Parmitano emozionato : “sono al servizio dell’umanità” [FOTO] : L’astronauta Luca Parmitano si conferma un Uomo speciale e nella conferenza alla vigilia del lancio della Soyuz MS-13, che con la missione Beyond (Oltre) dell’Esa lo porterà per la seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale, monopolizza l’attenzione di tutti i giornalisti, raccolti all’hotel Cosmonaut di Baikonur. Fa battute in russo, scherza, traduce in inglese e italiano, spiega la complessità della missione ...

Spazio - tutto Pronto a Baikonur per il lancio di Luca Parmitano : ecco i 6 esperimenti Asi che condurrà sulla Stazione Spaziale : È tutto pronto alla base di lancio di Baikonur, in Kazakhstan, per il lancio che riporterà in orbita Luca Parmitano. Il razzo Soyuz è ormai sulla rampa pronto per portare nello Spazio la nuova missione dell’Agenzia Spaziale Europea. L’astronauta italiano dell’Esa si sta preparando al lancio previsto domani, 20 luglio, alle 18,28 ora italiana, data iconica voluta dall’Esa per celebrare il cinquantesimo anniversario ...

L’astronauta Luca Parmitano è Pronto alla partenza : tanti riti e tradizioni - la Soyuz in rampa di lancio a Baikonur [GALLERY] : Al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, si sono concluse le operazioni di roll-out (trasporto e posizionamento alla rampa di lancio) della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che il 20 Luglio porteranno sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Alle 7 ora locale (le 4 in Italia), come da tradizione la navicella di ...

Via Capranica - Pronto lo sgombero : lancio di oggetti contro la polizia - incendiati i cassonetti. Salvini : nessuno sconto ai violenti : Decine di occupanti della ex scuola di Primavalle sono usciti dallo stabile dove da ore è in corso una operazione di sgombero. Altri 50 sono barricati sul tetto. Sono in apparenza...

Parmitano Pronto al lancio per la missione Beyond : “Bisogna superare i confini e spingersi oltre la propria zona di comfort” : “Tra tutte le forze esistenti nel mondo e nell’Universo, che sono limitate dalle due grandezze principali dello Spazio e del Tempo e dalla velocità della luce, l’Amore è l’unica forza che trascende questi elementi e riesce a unire anche al di là dello Spazio e del Tempo“. Con questo stesso concetto, Dante Alighieri concludeva la sua Divina Commedia. “L’Amor che move il Sole e l’altre stelle“, ...