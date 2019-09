Pronostici Finlandia-Italia | le quote di William Hill per la gara di domenica

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Di nuovo in campo con la nazionalena per il secondo incontro della settimana valido per le qualificazioni agli Europei 2020. La formazione di mister Mancini è pronta a sfidare laaccompagnata daida campioni targati. Il bookmaker, in gioco dal 1934, darà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback. Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Armenia, l’undici azzurro è pronto alla sfida con la. Grazie alla rimonta da parte di Belotti e Pellegrini dopo il goal avversario – oltre all’autorete di Hairapetyan – la formazione trascinata dal neo capitano Bonucci è riuscita a chiudere il girone di andata in testa al gruppo J, ritrovandosi a un passo dalla qualificazione. Quello che attende l’sarà dunque uno scontro al vertice, con gli azzurri che torneranno in camposera per ...

