Prima foto di un buco nero | anche l’Italia vince il Breakthrough 2020 | l’Oscar della

Prima foto di un buco nero : INAF tra i destinatari del premio Breakthrough per la Fisica Fondamentale : Il premio Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale è stato assegnato alla collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT) “per la Prima immagine di un buco nero supermassiccio grazie a una rete di telescopi su scala globale”. Nel team che verrà ufficialmente premiato il 3 novembre prossimo all’Ames Research Center della NASA a Mountain View, in California, fanno parte le ricercatrici dell’Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF) Elisabetta ...

Gli scienziati della Prima fotografia di un buco nero hanno vinto 3 milioni di dollari : La prima foto di un buco nero (Eht) Li chiamano gli Oscar della scienza, ma il nome ufficiale è Breakthrough Prize, che quest’anno ha assegnato in totale 21,6 milioni di dollari ai migliori scienziati del mondo, spaziando tra fisici, matematici, biologi e chimici. Tra i vincitori c’è anche la Event Horizon Telescope (Eht), la collaborazione internazionale che ha prodotto la prima immagine di un buco nero lo scorso aprile, che si è ...

Porsche Taycan - senza veli la Prima sportiva elettrica del marchio tedesco – FOTO : La ammireremo anche all’ormai prossimo salone di Francoforte, ma Porsche oggi ha presentato ufficialmente la sua nuova supersportiva a batteria: la Taycan. E lo ha fatto in pompa magna, con un evento globale in contemporanea su location in Europa, Cina e Stati Uniti: il parco FOTOvoltaico di Neuhardenberg, vicino a Berlino, le Cascate del Niagara, al confine fra lo Stato di New York e la provincia canadese dell’Ontario e il parco ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso torna al lavoro : Prima saluta l'estate con una foto... incandescente : l'estate è ormai agli ultimi colpi di coda, e molti personaggi dello showbusiness sono già tornati a lavoro. Tra questi l'amatissima Barbara D'Urso che proprio in queste ore ha condiviso sui suoi social uno scatto che tradisce nostalgia per la bella stagione andata. Leggi anche:Barbara D'Urso nascon

Versiliana 2019 - “Lavora con noi” : lettori e sostenitori della Prima ora per un giorno nella redazione del Fatto Quotidiano – FOTOGALLERY : “Visita la nostra redazione e lavora con noi”. Sono stati tantissimi i lettori del Fatto Quotidiano che hanno accolto l’invito e durante la Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana (30 agosto-1 settembre), in occasione delle celebrazioni per i 10 anni del giornale, hanno visitato la redazione online, in trasferta a Marina di Pietrasanta. Giovani aspiranti cronisti, lettori affezionati fin dal primo numero e ...

Mario Giordano fa arrabbiare Mediaset? Ecco perché questa foto è una... "Prima volta" : Un "prodigio" di Mario Giordano, protagonista di una peculiare "magata" televisiva di cui dà conto il sempre attentissimo TvBlog. Siamo nella serata del 3 settembre, durante la quale il conduttore di Fuori dal Coro - il format sovranista di Rete 4 che a breve tornerà in onda - è stato ospite prima a

La foto del figlio di Belen Rodriguez indigna il web. La Prima cosa è l’educazione : Belen Rodriguez pubblica una foto del piccolo Santiago nel suo primo giorno di scuola, ma il web critica ancora una volta la celebre showgirl. Le vacanze sono finite anche per il piccolo Santiago ed è giunto il momento di tornare alla triste realtà. Il figlio nato dalla relazione fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è al suo primo giorno di scuola primaria, e la showgirl non riesce a contenere l’emozione. Immortala questo momento ...

Stefano De Martino irriconoscibile Prima dei ritocchi : il fotoconfronto è impietoso : “Ero brutto” : Da quando è Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez non si fa altro che parlare di lui. Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche tempo è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo. “Ho ...

Soriano fa esplodere il Dall’Ara - Prima vittoria del Bologna di Mihajlovic : Spal beffata in pieno recupero [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha ...

Alessandra Amoroso puntura di medusa/ Foto - "Amore a Prima vista!" - Emma : "Che bona!" : Alessandra Amoroso è stata punta da una medusa ed ha voluto condividere la sua disavventura tramite i social: ecco cosa è successo.

Prima evasione da Poggioreale dopo 100 anni : si cala con le lenzuola e fugge | Foto : L'uomo, detenuto per omicidio, ha scavalcato il muro con una corda di lenzuola mentre andava a messa

La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista Prima - parola di leaker : Dal solito leaker Ice Universe su Twitter arriva una nuova anticipazione che stuzzicherà la curiosità degli utenti che attendono con impazienza il Samsung Galaxy S11 L'articolo La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista prima, parola di leaker proviene da TuttoAndroid.

Risultati Premier League - Prima gioia per l’Aston Villa : l’Everton deve arrendersi [FOTO] : Risultati Premier League – Si è aperta la terza giornata valida per la Premier League, in campo due squadre destinate a lottare tra la zona salvezza e quella Europa League, si sono affrontate l’Aston Villa e l’Everton. prima vittoria per l’Aston Villa che era reduce da due sconfitte consecutive, primo ko invece per l’Everton che era anche imbattuto, non è riuscito a superare il record della stagione 1912-13. ...