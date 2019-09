Precipita in mare per scattare foto | uomo muore in Sardegna

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Aurora Vigne La tragedia in, lungo la costa di S'Archittu. L'stava scattano alcunegrafie quando è scivolato eto lungo la scogliera Tragedia indove unè morto cadendo da una scogliera. La vittima si trovava su un dirupo in riva ala S'Archittu e stava scattando alcunegrafie quando ha perso il controllo,ndo dalla scogliera. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inoltre, a causa delle condizioni meteo proibitive conmosso e forte vento, i vigili defl fuoco non sono ancora riusciti a recuperare il corpo dell'. Selfie sempre più mortali Sono sempre più frequenti le morti causate dao selfie estremi. Secondo alcune statistiche, quasi 200 persone perdono la vita ogni anno. C'è che si pianta sui binari aspettando l'arrivo del treno, quello che si sporge da dirupi come probabilmente è successo ine ...

