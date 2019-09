Pogacar trionfa nella 13ª Tappa della Vuelta di Spagna | Primoz Roglic blinda la maglia

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019)si giocano la 13ªdi: il primosul traguardo di Los Machucos, il secondo consolida larossa La 13ªdiparla sloveno: Tadejsul traguardo di Los Machucos,chiude alle sue spalle e consolida il vantaggio in classifica generale e la conseguenterossa. Era una delle giornate più complicate, con i ciclisti che lungo i 166.4 km che dividevano Bilbao da Los Machucos avrebbero dovuto affrontare ben 7 GPM in grado di regalare un vantaggio importante a chi avesse avuto la gamba migliore per dominare. Si è chiamato subito fuori Fabio Aru, nemmeno partito al via a causa di alcune noie fisiche. Apparso in grande forma il duo sloveno composto da Tadej, vincitore di(7 vittorie stagionale per lui) in 4:28.26, capace di battere nello sprint finale larossa ...

Luca_Monta_ : RT @vitasportivait: ????? #LaVuelta19 | 13^ Tappa DOMINIO SLOVENIA A LOS MACHUCOS ???????? Tadej #Pogacar trionfa al termine di una salita con… - LauraDa85365922 : RT @vitasportivait: ????? #LaVuelta19 | 13^ Tappa DOMINIO SLOVENIA A LOS MACHUCOS ???????? Tadej #Pogacar trionfa al termine di una salita con… - vitasportivait : ????? #LaVuelta19 | 13^ Tappa DOMINIO SLOVENIA A LOS MACHUCOS ???????? Tadej #Pogacar trionfa al termine di una salita… -