“Piove cocaina dal cielo” Centinaia di chili arrivano sulla spiaggia

(Di venerdì 6 settembre 2019) PioveFlorida, tutta colpa di Dorian. L’uragano che ha devastato le Bahamas e spaventato gli Stati Uniti ha provocato conseguenze sorprendenti, come evidenzia Usa Today. In particolare, ha creato scompiglio sulle spiagge di Cocoa Beah, dove la polizia ha recuperato una borsa con 15di, del valore di circa 300.000 dollari. La droga è stata trasportata a riva dalle onde e non è escluso che nei prossimi giorni arrivino altre ‘confezioni’.“C’è la possibilità che ne arrivi ancora, specialmente con queste condizioni. Potrebbe arrivare da qualsiasi parte”, spiega Manny Hernandez, portavoce del Dipartimento di Polizia di Cocoa Beach. “Stiamo dicendo alle persone di essere cauti: non devono prendere nulla, perché le confezioni potrebbero essere danneggiate e si potrebbe assumere”con il rischio di “un’overdose”. Una scena analoga si è verificata, come ...

