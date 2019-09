Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – “a metro Spagna gia’ rotte. Non e’ servito a nulla il mese di agosto di chiusura dell’intera linea A per manutenzione straordinaria. Appena riattivato il servizio e abbiamo gia’ i primi disguidi., banchine stracolme e impianti di risalita guasti. Gia’ dai primi di settembre e’ ripartita l’quotidiana dei romani. Chiedo che vengano al piu’ presto utilizzati e sbloccati i fondi messi a disposizione dal Mit per la manutenzione delle linee metropolitane”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria. “La Capitale deve avere un trasporto pubblico efficiente -spiega-, da oltre un anno e mezzo sono disponibili 425 milioni per le metro di Roma, quanto dobbiamo attendere ancora affinche’ quei fondi siano usati per idi Roma? Al ...

romadailynews : Piccolo: odissea #trasporti già ricominciata, treni a singhiozzo e scale mobili paralizzate… - pisaonline : CECINA. È iniziata poco dopo le 12,30 di martedì l'odissea di Gianna Vece e del suo piccolo Francesco, di appena un… -