Perché gli uragani sono sempre più lenti | imprevedibili e distruttivi

Giovane madre fa morire di fame il figlio di 21 mesi Perché non diceva “amen” dopo aver finito di mangiare : Una donna di 21 anni ha compiuto un delitto atroce,ha fatto morire di fame il figlio di 21 mesi perché dopo aver mangiato non ringraziava il Signore dicendo “amen”. La donna che si chiama Ria Rmkisson è stata fermata nella sua casa di Baltimora negli Stati Uniti d’America. La donna è stata per due volte ricoverata in un ospedale psichiatrico e da qualche tempo frequentava una setta religiosa. La donna era membro della “One Mind ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia Perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

CHIARA FERRAGNI UNPOSTED/ Barbara Palombelli contro critiche "Lo consiglio Perché..." : CHIARA FERRAGNI "UNPOSTED" stroncato dalla critica, ma Barbara Palombelli difende l'influencer dagli attacchi e consiglia il docu-film.

Telegraph : Perché la Serie A fa la spesa tra gli avanzi della Premier? : Titola così il Telegraph parlando del gran numero di calciatori che hanno lasciato l’Inghilterra destinazione Italia in questa ultima parte del mercato La chiusura anticipata del mercato in Inghilterra ha permesso ai club italiani di capire chi non era parte dei progetti delle squadre della Premier e inserirsi nelle trattative. In definitiva, scrive il Telegraph, si sono lanciati sugli scarti. Gli operatori inglesi si sono spesso chiesti ...

Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari Perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il consenso dei genitori : Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza Negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla

Striscia la Notizia - Elisabetta Canalis-choc su Maddalena Corvaglia : "Non ne parlo - Perché...". È rottura : Sono ormai mesi che circolano voci in merito ad una lite tra le storiche veline del tg satirico Striscia la Notizia, diventate negli anni più che amiche, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È mistero ancora intorno alle cause della rottura, eppure il pettegolezzo sembra aver trovato indiretta

Vittorio Feltri - lo sfottò a Luigi Di Maio : "Perché mi rallegra vederlo ministro degli Esteri" : "Mi rallegro sapendo che Luigi Di Maio sarà ministro degli Esteri", ironizza Vittorio Feltri in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Un "ruolo", scrive il direttore di Libero, "che richiede la conoscenza dell'inglese, cioè una lingua priva del congiuntivo ignoto anche a Gigino". E conclude: "

Tommaso Cerno alle Pari Opportunità? Voce dal M5s - vogliono un gay : Perché il senatore Pd è in pole : Impazza il toto-ministri, anche se in verità quasi tutte le caselle del governo Pd-M5s sono già state riempite. Si attende il giuramento e la presentazione della "squadra dell'inciucio". Tra i dicasteri il cui inquilino non sarebbe ancora stato deciso figura quello per le Pari Opportunità. Stando a

La preside lascia la scuola - la lettera choc : «Mamme in minigonna e calze a rete - Perché si lamentano per le figlie bullizzate?» : Una lunga lettera di congedo dalla scuola che aveva diretto per anni, ma con alcuni clamorosi scivoloni di stile: una dirigente scolastica ha causato sconcerto tra i genitori dopo le sue parole al...

E se Nier : Automata fosse stato cancellato Perché Yoko Taro odia svegliarsi presto : Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Yoko Taro perché a brevissimo potrebbe esserci spazio per l'annuncio del nuovo progetto dell'apprezzato autore videoludico ma quest'oggi non ci concentriamo sul futuro di questa notevole personalità del mondo dei videogiochi ma sul suo recentissimo passato.Stiamo ovviamente parlando della sua ultima creatura, quel Nier: Automata che è stato lodato e apprezzato da una vastissima porzione di critica e ...

Meteo "rompicapo" - Perché le previsioni in questi giorni sono (spesso) sbagliate : Celle temporalesche spesso isolate ed improvvise, i modelli matematici - spiega ilMeteo.it - faticano a prevedere "questo...

La cantante Ariana Grande ha fatto causa a Forever 21 Perché l’azienda di abbigliamento avrebbe usato la sua immagine senza autorizzazione : La cantante americana Ariana Grande ha fatto causa all’azienda di abbigliamento fast fashion Forever 21 perché a suo dire l’azienda avrebbe «rubato il suo nome» per vendere capi di abbigliamento e cosmetici, e ha chiesto 10 milioni di dollari (9

Inghilterra - figlio di un ex ministro confessa : «Ho soffocato il mio figliastro di tre anni in auto Perché piangeva» : Alfie Lamb aveva tre anni quando è morto schiacciato e soffocato contro il sedile dell?auto dal fidanzato della mamma, Stephen Waterson. Era il 15 febbraio 2018 e ora - a un anno e mezzo...

Perché i selfie uccidono gli animali selvatici : scienziati contro i vip a caccia di like : Durante la decima Conferenza Internazionale sui Pinguini, tenutasi in Nuova Zelanda, il professor Philip Seddon dell'Università di Otago ha messo in evidenza la diffusione della pericolosa moda dei selfie con animali selvatici, anche a causa dei vip. Si tratta di un fenomeno dilagante che rischia seriamente di modificare il comportamento della fauna, con esiti potenzialmente catastrofici.Continua a leggere