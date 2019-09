Parte il governo Conte 2 | prima mossa sui migranti | impugnata una legge del Friuli

Parte il nuovo Governo - i grillini ottengono il Ministero del Lavoro e degli Esteri : Dopo che il voto dei militanti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al Governo col Pd, il Premier incaricato Giuseppe Conte è salito al Colle con la lista del suo Governo. Parte ufficialmente il Governo Conte bis. Dopo i lunghi incontri di ieri, tra Palazzo Chigi e Nazareno, anche oggi è stata giornata di trattative sui punti programmatici dell'esecutivo che partirà domani con il canonico giuramento, e sui nomi ...

Piazza Affari Parte di slancio con il nuovo Governo in rampa. Spread giù a 150 : Milano la migliore in un'Europa positiva nel giorno in cui Conte salirà al Quirinale per la presentazione del nuovo esecutivo. L’economia cinese sostiene gli indici europei e listini asiatici.

Pensioni e Legge di Bilancio 2020 - Parte il governo : occhi puntati su Quota 100 - Q41 e OD : Arriva il via libera definitivo dalla piattaforma Rousseau al nuovo governo giallorosso, con il Premier Giuseppe Conte atteso al Quirinale per presentare la lista delle persone che occuperanno i vari ministeri al Presidente della Repubblica Mattarella. "Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente" ha spiegato Conte, facendo il punto della situazione dopo le consultazioni ...

Totoministri - da Morra alla De Micheli : chi farà Parte del governo M5s-Pd : Ormai è ufficiale: il governo giallo-rosso si farà. Oggi 3 settembre, mentre si attendevano i risultati del voti sulla piattaforma Rousseau il Pd, il Movimento 5 stelle e il premier incaricato Giuseppe Conte, mettevano a punto la squadra da sottoporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Di Maio : nelle prossime ore squadra di governo - Conte super Partes : "nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo con a capo come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui va il mio grazie, che saluto; a cui mi lega una grande amicizia, non solo un sentimento di stima, a cui riconosco un ruolo di garante". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a Montecitorio dopo la comunicazione dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau, dove gli iscritti stellati hanno dato ...

Governo Conte 2 - la diretta – Rousseau - chiuse le urne virtuali : “Alle 16 oltre 73mila voti”. Orlando (Pd) fa un passo indietro : “Non farò Parte dell’esecutivo” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo per la nascita del Governo Conte 2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe Conte. Alle 18 si sono chiuse le urne virtuali e alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha ...

Andrea Orlando rifiuta la poltrona offerta da Nicola Zingaretti : "Non farò Parte del governo" : Non farà parte dell'esecutivo giallo-rosso Andrea Orlando. "Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del capo dello Stato", annuncia il vicesegretario Pd sul suo profilo Faceb

Rousseau - attesa per il verdetto : si chiude alle 18 - «73mila votanti alle 16». Orlando rifiuta di far Parte del governo : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

Rousseau - attesa per il verdetto : si chiude alle 18 - «73mila votanti alle 16». Orlando rifiuta di far Parte del governo : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

Governo : Orlando - ‘ringrazio Zingaretti ma non farò Parte di esecutivo’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo Governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato”. Lo scrive Andrea Orlando su Fb. “Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni. La prima è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una ...

Governo : Candiani - 'Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una Parte all'altra' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi". Così, il sottosegretario dell'Interno Stefano Candiani della Lega. "Noi abbiamo iniziato un percorso

Governo : Candiani - ‘Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una Parte all’altra’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi”. Così, il sottosegretario dell’Interno Stefano Candiani della Lega. “Noi abbiamo iniziato un percorso molto efficace e anche produttivo, che si è interrotto, e lo dico, senza dubbio di smentita, perché è mancato un ...

La contromossa di Corbyn : “Prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E Parte la campagna del governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

Governo : ex fidanzata Di Maio - 'Non Parteciperò a votazione on line' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - "Per rispetto della nostra Costituzione, dei nostri Padri Costituenti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del consiglio incaricato, delle Istituzioni e degli italiani non parteciperò alla prossima votazione online su Rousseau. Perché?? Perché la consultazi