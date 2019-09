Parma | Darmian si presenta | “Perché ho scelto questa città? Ecco il motivo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Firmare per una società importante come il Manchester United è stata una scelta semplice, giocare per loro era motivo di orgoglio. E’ stata una grande responsabilità vestire una maglia cosi’ gloriosa. E’ stata un’esperienza che rifarei, importantissima per la mia carriera: ho vissuto una cultura calcistica diversa da quella italiana, che mi ha fatto crescere”. Sono le parole di Matteo, nuovo calciatore del, nella conferenza stampa dizione a giornalisti e tifosi ducali. “I primi due anni e mezzo ho giocato, nell’ultimo anno e mezzo un po’ meno e la mia voglia di scendere in campo e di tornare in Italia mi ha spinto a lasciare Manchester. In qualsiasi squadra c’è grande competizione, un professionista deve accettare le scelte dell’allenatore e lavorare per farsi trovare pronto. Io l’ho ...

