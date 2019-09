Paola Barale fa una battuta tremenda su Gianni Sperti | «Lavorare senza fare un ca o»

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ieri sera, giovedì 5 settembre è andata in onda una puntata del Maurizio Costanzo Show interamente dedicata al grandissimo Mike Bongiorno. Sul palco tantissimi ospiti che lo hanno ricordato snocciolando aneddoti che lo riguardavano, battute , episodi un po’ commoventi, un po’ simpatici. Tra i tanti vip c’erano anchee Simona Ventura che hanno fatto divertire parecchio il pubblico in sala e quello a casa. Simona Ventura, infatti, simpaticamente, si è dovuto sottoporre ad un quiz che aveva le seguenti domande: “Cosa ha accomunato per anni? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisioneun ca***!”. A quel punto è intervenuta la stessache ha commentato così: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca ...

