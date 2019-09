Palermo | il casolare in cui Peppino Impastato venne ucciso dalla mafia ora è bene

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Su un pezzo di legno grezzo appeso al muro c’è scritto: “assassinatoqui 19.05.78 ore 0.1,50”. Ora questo luogo simbolo diventerà unpubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale siciliana, che, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere all’espropriazione del– e del terreno circostante – di Cinisi, in provincia di, in cui laassassinò nel 1978 il giornalista, attivista dell’estrema sinistra. Per acquisire l’immobile, dichiarato cinque anni fa di “interesse culturale”, è stata impegnata una somma di 106.345 euro. La stima del valore è stata effettuata dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, mentre al Dipartimento dei Beni culturali è stata affidata la procedura espropriativa dell’immobile, di proprietà privata. Una notizia che ha ...

