Ora si può ascoltare Apple Music dal browser

SCUOLA/ Dai docenti al merito - i punti che FiOramonti non può dimenticare : Dalla formazione professionale ai precari, dal merito all'alternanza: tutti nodi principali sul tavolo del nuovo ministro dell'Istruzione, Fioramonti

Mimmo Lucano può tornare a Riace - revocato il divieto di dimOra : Il tribunale di Locri, in Calabria, ha revocato il divieto di dimora nei confronti dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti, accogliendo l'istanza dei suoi legali. Lucano e la sua Riace erano diventati simboli di integrazione, soidarietà e accoglienza, in contrasto con i porti chiusi dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, ma lui si era dovuto ...

Franceschini : Ora questo governo può dare risposte agli italiani : "Ho accettato la posta del segretario del Pd Nicola Zingaretti di guidare la delegazione dei ministri del Pd e lo ringrazio per questo e per il lavoro fatto con pazienza e generosità per portare fin qui questa operazione che sembrava impossibile un mese fa, ma ora può dare risposte finalmente alle tante aspettative e ai problemi degli italiani". Così il neoministro per i Beni culturali Dario Franceschini uscendo dal Quirinale dopo il giuramento.

Mimmo Lucano può tornare a Riace : revocato il divieto di dimOra : L'ex sindaco potrà rientrare "a casa" e riabbracciare il padre malato. Mimmo Lucano è coinvolto in una dibattuta inchiesta...

Lucano - revocato divieto di dimOra : può ritornare a Riace : Mimmo Lucano non è più in esilio. Torna a Riace, come disposto dal tribunale di Locri che ha deciso per la revoca del divieto di dimora nei confronti dell'ex sindaco del borgo dell'accoglienza, recependo l'istanza dei suoi difensori

Lucano - revocato divieto di dimOra : può tornare a Riace e visitare il padre malato : Mimmo Lucano non è più in esilio. Torna a Riace, come disposto dal tribunale di Locri che ha deciso per la revoca del divieto di dimora nei confronti dell'ex sindaco del borgo dell'accoglienza, recependo l'istanza dei suoi difensori

Mimmo Lucano può tornare nella sua Riace. Revocato il divieto di dimOra : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano, nell’ambito dell’inchiesta “Xenia” sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti. La revoca è stata disposta in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori di Lucano, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. La decisione è ...

Jobs act - il diritto al licenziamento può prevalere sui diritti dei lavOratori? : di Aurora Notarianni * Il Tribunale di Milano sottopone al vaglio della Corte di giustizia la conformità del sistema sanzionatorio dei licenziamenti collettivi illegittimi introdotto dal Jobs act, e in particolare dal Decreto legislativo n. 23/2015, rispetto alla normativa comunitaria. La questione trattata nell’ordinanza del 5 agosto 2019 (giudice Luigi Pazienza) riguarda il caso di una lavoratrice “stabilizzata” dopo il 7 marzo 2019 con ...

Calciomercato - le ultime : Mandzukic può ancOra partire! Genoa - Samp - Toro e Fiorentina pensano agli svincolati : Il Calciomercato non è ancora finito, le squadre possono rinforzarsi ulteriormente grazie agli svincolati, anche nelle ultimissime ore alcune squadre si sono mosse alla ricerca di nuovi affare oppure per provare a snellire la rosa. Per quest’ultimo aspetto è il caso della Juventus, in particolar modo un calciatore in uscita è sicuramente Mario Mandzukic, il croato non rientra nei piani e non è stato inserito nella lista Champions ...

Rating - arriva il primo successo del governo Conte bis Standard and Poor's : può migliOrare il giudizio sull'Italia : Non solo il calo dello spread e il rialzo della Borsa di Milano, la nascita del governo Conte bis porta con sé un'altra ottima notizia economico-finanziaria, soprattutto in vista della Legge di Bilancio e della trattativa con Bruxelles (con l'occhio sempre puntato sul debito... Segui su affaritaliani.it

Da Mirandola venne mandata in cura a Bibbiano - Ora invece può essere seguita dall'Asl : Costanza Tosi A Mirandola partono le indagini e l’Unione dei Comuni Area Nord cambia le carte in tavola e tenta di pararsi le spalle A Mirandola si corre ai ripari. Proprio ieri, i carabinieri si erano recati nel municipio della cittadina in provincia di Modona per venire in possesso di alcuni documenti utili ad andare a fondo sulla questione dei nuovi indagati per l’inchiesta “Angeli e Demoni”. Poco dopo, ecco che spuntano nuovi ...

Johnson sconfitto - la Brexit può slittare a gennaio. E Ora il premier vuole le elezioni : Il premier battuto per 328 voti a 301: il Parlamento dice no a un divorzio da Bruxelles senza accordo. Almeno 20 i parlamentari conservatori che hanno voltato le spalle al governo

Striscia la notizia - diktat di Antonio Ricci su Michelle Hunziker : "Non può accadere contempOraneamente" : Sarà Maria De Filippi a condurre la prima puntata di Amici Celebrities, lo spinoff del talent show di Canale 5 con la versione vip del celebre talent. Nel comunicato stampa diffuso nella mattinata di martedì 3 settembre da Mediaset, si legge che la De Filippi presenterà il programma "nel periodo ini

Basket - Mondiali 2019 : la Serbia ai raggi X. Una cOrazzata di fenomeni che può far male all’Italia con stazza ed atletismo : Domani l’Italia si giocherà una parte del suo futuro nei Mondiali di Basket. La sfida con la Serbia può essere decisiva per la squadra di Meo Sacchetti, che con una vittoria potrebbe cominciare ad intravedere addirittura i quarti di finale. La formula, infatti, prevede che le nazionali qualificate si portano dietro nella seconda fase i punti conquistati nella prima. Gli azzurri si presenterebbero, dunque, alle probabili sfide con Spagna e ...