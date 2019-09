Olsen | “E’ stata la Roma a scegliere di trasferirmi Ho potuto solo accettare”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il portiere del Cagliari, Robinha parlato a Sportbladet del suo passaggio alla squadra sarda dalla: “Èlaa fare la scelta, hoaccettare. Ora guardo avanti, sono arrivato in un nuovo club e ho iniziato a giocare fin dall’inizio. È molto bello. Sono contento del trasferimento”. Appena arrivato in Sardegna è stato schierato titolare contro l’Inter per l’infortunio di Cragno. L'articolo: “E’ladi. Hoaccettare” ilNapolista.

CagliariCalcio : Super #Olsen è rossoblù ???? #benvenutoOlsen - CagliariCalcio : Benvenuto, Robin! ?? ?? - DiMarzio : #Cagliari, è fatta per Olsen. E domani arriva Simeone in città ? -