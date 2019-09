Nissan con Nuovo Juke ridefinisce standard dei crossover compatti : A quasi 10 anni dal debutto e dopo un milione di unità vendute solo in Europa, Nissan presenta in anteprima assoluta in cinque città europee il nuovo Juke, la vettura che ha dato vita al segmento dei crossover compatti. Più alta, lunga e larga, il nuovo Juke, che condivide grazie all'alleanza con Renault la piattaforma di Clio e Capture, si presenta completamente rinnovato. La carrozzeria è caratterizzata da linee eleganti e scolpite da coupé, ...

Nuovo Nissan Juke – Linee eleganti e carattere atletico per i nuovi crossover compatti [GALLERY] : Nuovo Nissan Juke ridefinisce gli standard dei crossover compatti, grazie a una spiccata personalità, migliori performance e tecnologie innovative. Linee eleganti e scolpite da coupé, carattere atletico, interni più spaziosi e moderni per stabilire nuovi standard di design Quasi dieci anni dopo aver dato vita al segmento dei crossover compatti, arriva la nuova generazione di Nissan Juke, con personalità distintiva, per reinventare ancora ...

