Nicki Minaj annuncia | “Ho deciso di ritirarmi dalla musica”

Perché Nicki Minaj ha deciso di dire addio alla musica : Decisione definitiva? The post Perché Nicki Minaj ha deciso di dire addio alla musica appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj lascia la musica e annuncia : “Mi dedico alla famiglia” - : Luana Rosato Nicki Minaj ha annunciato di essere pronta per lasciare il palcoscenico e la musica per costruire una famiglia con il compagno, Kenneth Petty Dopo numerosi premi musicali vinti, dieci candidature ai Grammy Awards e la vittoria, per sette anni consecutivi, del premio Best Female Hip-Hop Artist al BET Awards, Nicki Minaj ha deciso di lasciare il mondo della musica. Un annuncio che arriva come un fulmine a ciel sereno per i ...

Nicki Minaj annuncia il ritiro : “Voglio dedicarmi alla famiglia” : Su Twitter il post della rapper americana, decisa a dire addio alla musica per stare vicino al futuro marito Kenneth Petty

Nicki Minaj lascia la musica : «Mi ritiro per dedicarmi alla famiglia» : 35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki Minaj in 35 look35 anni di Nicki ...

La rapper americana Nicki Minaj ha annunciato il suo ritiro : La rapper americana Nicki Minaj ha annunciato su Twitter il suo ritiro, spiegando che intende concentrarsi sulla sua famiglia. Minaj ha 36 anni. Nella sua carriera ha pubblicato cinque dischi – tutti di successo – e ottenuto decine di premi.

Nicki Minaj parla di amori tossici : Un uomo deve saperti proteggere - non terrorizzare : La rapper sui social consiglia ai suoi follower maschi come creare relazioni amorose non tossiche e abusanti e come aiutare le donne che ne sono vittime a liberarsene. In attesa di sposare il dirigente musicale Kenneth “Zoo” Petty, 41 anni, la rapper Nicki Minaj fa il punto sull’amore e su tutte le relazioni, da lei definite “altamente tossiche” che ha intrattenuto sinora con “uomini abusanti”. Come racconta People, ieri pomeriggio, ...

Nicki Minaj lascia intendere che si sia sposata - cambiando il nome su Twitter : "Mrs. Petty" The post Nicki Minaj lascia intendere che si sia sposata, cambiando il nome su Twitter appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj incinta - sposa Kenneth Petty? : Nicki Minaj avrebbe deciso di convolare a nozze con Kenneth Petty. La rapper è stata infatti pizzicata insieme all'amato al Beverly Hills Courthouse, ufficio per la concessione delle licenze matrimoniali. Parola di TMZ. I due avrebbero cercato di non farsi notare, mantenendo un profilo basso. Pagate le pubblicazioni, sono fuggiti via. A questo punto Nicki ha 90 giorni di tempo per sposarsi ufficialmente.Tutto questo con i rumor di una prima ...

Nicki Minaj si sposa? Avrebbe appena chiesto la pubblicazione di matrimonio : Con il fidanzato Kenneth Petty The post Nicki Minaj si sposa? Avrebbe appena chiesto la pubblicazione di matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Salta il concerto di Nicki Minaj in Arabia Saudita - la rapper ascolta gli attivisti : Lo show di Nicki Minaj in Arabia Saudita non ci sarà. La decisione è arrivata a seguito della lettera ricevuta dai membri della Human Rights Foundation (HRF) e firmata dal presidente Thor Halvorssen, nella quale gli attivisti chiedevano alla rapper di rinunciare alla sua partecipazione del 18 luglio al Jeddah World Fest nel nome dei diritti dell'uomo. Nella lettera, infatti, Halvorssen ricordava a Nicki Minaj che nell'Arabia Saudita ...