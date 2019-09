New York | la nuova mossa contro l’invasione di topi | trappole a base di alcol

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019)per far annegare i. Newtenta anche questa carta per cercare di fermare l’invasione dei roditori che da sempre popolano strade, sotterranei e fermate della metropolitana. Il NewTimes riporta ditestate per un mese: si chiamano Ekomille, costano fra i 300 e 400 dollari e attirano i roditori con esche naturali, per poi farli cadere in una cassetta colma dimentre si sporgono per prendere cibo. Si ritrovano immobilizzati e poi annegano. L’immersione nel liquido impedisce alle carcasse di decomporsi subito, così da evitare la diffusione di cattivi odori. Un sistema che pare funzionare: al termine del periodo di prova si contano 107morti, recuperati nelle diverse zone di Brooklyn. I vantaggi per l’ambiente ci sono tutti, dato che lesono ecologiche e non prevedono l’utilizzo di veleni o sostanze nocive. Eric Adams, ...

RaiSport : ?? Matteo #Berrettini nella storia del tennis italiano! Batte Gael #Monfils dopo una maratona di 4 ore e vola in sem… - angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… - MatchroomBoxing : ?? Saudi Arabia presser ?? New York presser ?? London presser #ClashOnTheDunes #RuizJoshua2 -