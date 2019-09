New York | il set di Friends prende vita per i 25 anni della serie

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 4-3 - US Open 2019 in DIRETTA : pioggia di break a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dimitrov supera la difesa estrema di Medvedev e torna in parità. 40-15 Ottimo rovescio del bulgaro su cui non arriva il russo. 15-15 CHAPEAU DIMITROV! Il bulgaro spara a più non posso con il diritto e alla fine scalfisce la difesa del russo. 4-3 Il russo conduce il set dopo la pioggia di break. 40-15 Medvedev piazza l’ace. 30-0 Rovescio in corridoio da parte del tennista ...

Meghan lascia Harry e Archie a casa e vola a New York agli US Open - : Roberta Damiata La Duchessa del Sussex è volata a New York per sostenere la sua amica Serena Williams impegnata nella finale Meghan Markle ha lasciato oggi Londra con un volo di linea per recarsi a New York, per vedere la sua amica Serena Williams giocare nella finale degli US Open. Meghan è volanta attraverso l’Atlantico solo con una piccola scorta, e ha lasciato il marito Harry e il figlio di Archie di quattro mesi a Windsor. E’ ...

Invasione di topi a New York : si tenta di annegarli nell’alcol con un congegno ecologico importato dall’Italia : Troppi topi a New York, è una vera e propria Invasione, secondo il New York Times. Dopo aver provato ogni mezzo e speso milioni di dollari per annientare la minaccia dei roditori che infestano strade, cantine e tunnel della metropolitana, il comune della Grande Mela sta adesso tentando di annegarli nell’alcol. A Brooklyn, sono stati testati una serie di congegni importati dall’Italia. Dopo un mese di prova, i risultati sono 107 ...

Conte incontrerà Trump a New York dopo l'Assemblea ONU : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno nuovamente a fine mese a New York per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo la formazione del nuovo esecutivo italiano. Trump aveva manifestato pubblicamente il proprio supporto a Giuseppe Conte durante la crisi di governo il mese scorso e ieri è stato tra i primi leader a mettersi in contatto col premier italiano dopo il ...

Da New York al Texas : nuove inchieste Usa su Facebook e Google : Il procuratore della Grande Mela mette nel mirino il social network per eccellenza, istruttoria di 40 stati contro il motore di ricerca di Alphabet: negli States è guerra aperta contro le big tech, pronte a sacrificare i dati degli utenti per il profitto

New York - la nuova mossa contro l’invasione di topi : trappole a base di alcol : alcol per far annegare i topi. New York tenta anche questa carta per cercare di fermare l’invasione dei roditori che da sempre popolano strade, sotterranei e fermate della metropolitana. Il New York Times riporta di trappole testate per un mese: si chiamano Ekomille, costano fra i 300 e 400 dollari e attirano i roditori con esche naturali, per poi farli cadere in una cassetta colma di alcol mentre si sporgono per prendere cibo. Si ...

“Scala incontra New York” - 16 anni dopo l'11 settembre : L’11 settembre di sedici anni fa un attentato terroristico a New York sconvolse e cambio la vita di milioni di persone. Una delle più grandi tragedie del mondo contemporaneo. Oggi come allora, Scala, il paese più antico della Costiera amalfitana, commemora con una tre giorni di eventi quella tragica giornata. La manifestazione, “Scala incontra New York”, giunta alla XVI edizione che si terrà dal 7 al 9 ...

I procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook - con l’accusa di violazione delle norme antitrust : Un articolo del Wall Street Journal ha rivelato che la prossima settimana i procuratori generali del Texas e dello stato di New York avvieranno due indagini separate nei confronti di Google e Facebook, accusando le due società di aver violato le

AirPods perse in metropolitana - a New York sono un problema : Se a settembre andate a New York per lavoro o in vacanza, forse troverete già nella metropolitana le prime pubblicità e annunci audio dell’ente dei trasporti newYorkese MTA che vi dicono di fare attenzione alle vostre AirPods. Quel che succede (era già capitato a San Francisco, che però ha una rete metropolitana e di treni sotterranei molto inferiore) è che la gente perde le piccole cuffie senza fili sulla banchina o quando sale sui ...

Manciate di AirPods sui binari della metropolitana di New York - gli addetti alla manutenzione non ne possono più : Se avete perso uno, o entrambi, dei vostri costosi auricolari AirPods di Apple, sappiate che non siete gli unici. Anzi, a quanto pare siete in compagnia di centinaia di frequentatori della metropolitana di New York, i cui dipendenti stanno impazzendo proprio per colpa di questi accessori. La vicenda è raccontata dal quotidiano The Wall Street Journal, secondo cui il gestore della metropolitana cittadina starebbe addirittura valutando ...

Niente scuola per i bimbi non vaccinati - nuova legge a New York : Secondo una nuova legge dello Stato di New York, tutti i bambini dovranno essere vaccinati entro le prime 2 settimane di lezione, e completare il ciclo entro la fine dell’anno scolastico, altrimenti Niente scuola. Per 26mila bambini e adolescenti (e per i loro genitori) che fino ad ora non si erano immunizzati è tempo di scegliere, rileva il “New York Times”, anche perché le esenzioni per motivi religiosi non sono più ...

A New York è finita l’epidemia di morbillo : È finita l’epidemia di morbillo di New York che era iniziata a fine 2018 e che nell’aprile 2019 aveva portato alla dichiarazione di emergenza sanitaria statale. Nei mesi dell’epidemia erano stati diagnosticati più di 600 casi di morbillo ed era stata