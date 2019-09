Nazionale Mancini | brutta ed indigesta come calcio italiano Ma almeno vince

Nazionale - ct Mancini : "Sono soddisfatto" : 20.32 E' soddisfatto a fine partita il ct Roberto Mancini dopo il successo di Yereven in Armenia, quinta vittoria di fila nel girone europeo. "Sono soddisfatto. Lo avevo detto che sarebbe stata una partita difficile.Non esistono più gare facili.Non abbiamo iniziato bene,poi ci siamo ripresi e potevamo finire il primo tempo in vantaggio". "La loro espulsione - spiega il ct azzurro a caldo- alla fine ci ha penalizzato perché giocando in 10 ...

Nazionale - Mancini a tutto campo : la formazione - gli infortuni e le novità su Balotelli : “Nessuna partita va sottovalutata, tantomeno una partita che si presenta dopo quattro mesi di inattività da parte nostra. Ci saranno più problemi del solito”. Sono le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico, in vista della partita contro l’Armenia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Ai microfoni di Rai Sport ha annunciato che “gioca Bernardeschi. Lui ha grandi qualità tecniche e fisiche, vero ...

La Nazionale di Mancini torna in campo : La nuova stagione è ufficialmente iniziata e le prime due giornate di campionato sono già andate in archivio. Dopo le grandi emozioni che ci ha regalato la Nazionale femminile al Mondiale, questa volta tocca agli uomini, con la squadra di Roberto Mancini impegnata in un doppio appuntamento in trasferta per le qualificazioni a Euro 2020, il 5 settembre in Armenia e l'8 in Finlandia. Quello che si aprirà il prossimo 12 giugno ...

Insigne abbandona il ritiro della Nazionale : sostituto a sorpresa - la scelta di Mancini : Mancini scelta a sorpresa per il sostituto di Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana torna a Castelvolturno per curare e poter recuperare in fretta dal lieve infortunio capitato contro la Juventus. Il CT Roberto Mancini ha scelto come sostituto di Insigne Vincenzo Grifo. Lo riporta il portale Ansa: “Anche Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno della Nazionale: l’attaccante del Napoli, indisponibile ...

Nicolò Zaniolo - la madre sta con Roberto Mancini : "Giusto non convocarlo in Nazionale" : Da oggi, il ct Roberto Mancini ha un sostenitore in più. Un sostenitore a sorpresa: Francesca Costa, la madre di Federico Zaniolo, che si è detta d'accordo con la decisione del tecnico di Jesi, quella di non convocare per ragioni disciplinari il figlio (l'episodio risale agli Europei under 21, quand

Nazionale italiana - Mancini : “Kean e Zaniolo out? Un professionista deve essere esemplare” : “A me non piace lasciare a casa per punire, però sono giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo più avanti ma devono imparare a comportarsi bene. Un professionista deve essere sempre esemplare”. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, spiega così le esclusioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo dai convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia, valide per la qualificazione a Euro 2020. Scarica ...

Nazionale italiana - forfait anche di De Sciglio : Mancini chiama D’Ambrosio : Dopo il forfait di Giorgio Chiellini venerdì sera, altro infortunio in chiave Nazionale: il difensore della Juventus Mattia De Sciglio sarà indisponibile per le gare con Armenia e Finlandia. Il CT Roberto Mancini ha convocato al suo posto il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio. Lo riferisce la FIGC. Gli Azzurri si ritroveranno domani alle ore 12.00 a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per ...

I convocati di Mancini per la Nazionale : ci sono Meret e Insigne : Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati dell’Italia per i prossimi impegni della prima squadra azzurra, ovvero i match di qualificazione agli Europei 2020. In programma la sfida contro l’Armenia (5 settembre ore 18:00) e il successivo incontro con la Finlandia (8 settembre ore 20:45). sono due i calciatori del Napoli che Mancini ha convocato, Meret tra i pali e Lorenzo Insigne per il reparto offensivo ...

Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne chiamati in azzurro da Roberto Mancini. : Convocazioni Nazionale – La Nazionale Italiana ha pubblicato la lista dei convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia. I match sono valevoli per le qualificazioni ad Euro2020. Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne convicati dal Mister Roberto Mancini, la lista completa: L’elenco dei convocati Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu ...

Nazionale italiana - i convocati di Mancini : fuori Kean e Zaniolo - prima per Luca Pellegrini : Esclusione per Moise Kean e Nicolo Zaniolo. Il Ct Roberto Mancini ha selezionato 26 calciatori per le due gare contro Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 a Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 a Tampere), valide per le qualificazioni a Euro 2020. I due sopra citati restano “puniti” per il comportamento tenuto durante lo scorso Europeo Under 21. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Sportivo ...

