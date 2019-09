Musica | Il pianista Danilo rea chiude domani ‘Palermo Classica’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Palermo, 6 set. (AdnKronos) – Sarà il grande jazz are definitivamente alla Gam, PalermoClassica:alle 21 sarà la volta del grandevicentinoRea pronto ad affrontare un programma di standard e nuove composizioni. Ma alla sua maniera, giocando con contaminazioni diverse, le stesse che lo hanno fatto amare da Ramin Bahrami che lo ha voluto al suo fianco per incidere ‘Bach in the air” per la Decca; ma anche da Mina, Gino Paoli e Claudio Baglioni. Di recente al Castelbuono Jazz Fest,Rea ha riletto le canzoni più famose di Fabrizio De Andrè per piano solo. Biglietti: 15,50/12,50 e 8 euro.Nato a Vicenza nel 1957,Rea si trasferisce a Roma da piccolo e studia pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia nel 1975. Inizia a interessarsi di Jazz e forma il Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Contemporaneamente al ...

