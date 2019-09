Movimento 5 stelle e Pd | il retroscena di Maria Teresa Meli | scambio tra taglio dei seggi

Sondaggio Demopolis per il Tg3 - sorpasso di Movimento 5 Stelle - Pd e Leu su Lega - Fdi e Forza Italia : "Le forze della nuova maggioranza di governo hanno più consenso dell'opposizione e sorpassano il centrodestra", esulta il piddino Ubaldo Pagano sul suo profilo Facebook anticipando così il Sondaggio Demopolis per il Tg3 che sarà illustrato stasera 6 settembre. Secondo le ultime rilevazioni, "Pd-M5s

E ora il Movimento 5 Stelle è vicino all'ingresso nei Verdi europei : La rottura con la Lega spalanca ai grillini le porte della politica europea. E l'abbraccio con un gruppo di sinistra, sensibile ai temi a loro cari, non è più impossibile. Ma i Verdi italiani si oppongono

Debora Billi lascia il Movimento 5 stelle : perché il suo non è un addio come tanti altri : La fedelissima di Gianroberto Casaleggio, e ormai ex responsabile comunicazione M5s, dice basta dopo l'alleanza con il Pd. E...

Governo Movimento 5 StellePartito Democratico - la confessione : “Lavoravamo già al patto” : La clamorosa rivelazione delle ultime ore, una notizia inedita diffusa proprio da un esponente di una delle due forze di maggioranza del nuovo Governo Conte Bis. Un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che “Noi a questa maggioranza avevamo già iniziato a lavorare”, puntando il dito verso l’elezione di Ursula Von Der Leyen in commissione europea. Sino ad oggi tutte le responsabilità della crisi di Governo sono state ...

Rousseau - il voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle : il 79 per cento ha dato parere favorevole al governo con il Pd : Pollice alto dei 79.634 votanti all’esecutivo dei pentastellati con il Partito democratico e Giuseppe Conte premier. « Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente», ha detto Di Maio

Il voto su Rousseau ha deciso : il governo Movimento 5 stelle-Pd può partire : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno detto – con una larghissima maggioranza – sì alla nascita del governo Conte-bis, così come è stato ribattezzata l’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico. I voti favorevoli sono stati il 79,3%, quelli contrari appena il 20,7%. In tutto hanno votato quasi ...

Il programma del governo PD-Movimento 5 Stelle : È una bozza composta da 26 punti, che potrebbe ancora cambiare: si parla di tagliare le tasse sul lavoro e di una politica economica che non comprometta "l'equilibrio di finanza pubblica"

I 20 punti imprescindibili del Movimento 5 Stelle per fare il governo con il Pd : Il M5S ha diffuso il documento consegnato al premier incaricato, Giuseppe Conte, con 20 punti programmatici che i gruppi parlamentari pentastellati ritengono fondamentali per formare il nuovo governo.Al termine delle consultazioni con Conte, lo stesso capo politico M5S, Luigi Di Maio, ha accennato ad alcuni di questi punti come il taglio parlamentari, i tempi della giustizia, il conflitto di interessi.Ecco i 20 punti ne dettaglio:1. Taglio del ...

Massimo Cacciari : "Il patto Pd-Movimento 5 stelle rischia di giovare a Matteo Salvini" : "Occorre conquistare gli italiani altrimenti Matteo Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c’è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si

Su Rousseau - "yes blog" del Movimento 5 Stelle - il destino del Governo : Uno strumento tirato fuori all’occorrenza, in origine pensato per coinvolgere gli iscritti nel processo parlamentare, ma nei fatti diventato utile scappatoia quando le decisioni da prendere sono rischiose sul piano politico o compromettenti sul piano della credibilità. Insomma, quando si vuole scaricare il peso delle scelte sulla base. La volontà del Movimento 5 Stelle annunciata via blog di sottoporre al voto su Rousseau ...

Gli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle hanno posizioni opposte su quasi tutto : Cosa dicono le rilevazioni sulle basi dei due partiti che stanno provando a trovare un accordo a proposito di Europa, immigrazione, lavoro, tasse Pd e Movimento 5 Stelle, io ti amo e poi ti odio"

Il Movimento 5 Stelle si è impuntato su Conte : Di Maio ha cambiato linea e chiede che Conte resti capo del governo, ma Zingaretti non vuole saperne: le trattative tra PD e M5S continuano

Pd e Movimento 5 Stelle - io ti amo e poi ti odio : A trattare con i dem per un esecutivo è la formazione nata per contestarli. Ma anche per intestarsene i valori. Un conflitto post politico e quasi tribale Gli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle hanno posizioni opposte su quasi tutto" Il vuoto oltre il Palazzo "