Moulin Rouge! | trama | cast e curiosità del film con Nicole Kidman ed Ewan McGregor

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 settembre 2019) Domenica 8 settembre, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda l’acclamatissimodel 2001 firmato da Baz Luhrmann e che vantaednei due ruoli principali.: trailerArrivato da Londra nella Parigi del 1899, il giovane scrittore Christian entra in contatto con le dominanti compagnie di ‘bohemiens’, dove gira anche Toulouse Lautrec, e riceve l’incarico di scrivere un testo da mettere in scena alRouge. A sera Christian incontra Satine, la stella del locale e probabile protagonista del lavoro, e subito si innamora di lei. La realtà però è un’altra. Il Duca di Worchester, che finanzia gli spettacoli, ha messo gli occhi su Satine, e naturalmente l’impresario Zidler cerca di favorire questa relazione. Succede invece che, dopo essersi conosciuti, tra Satine e Christian ...

_middaymoon : RT @Liv_ing_: @_middaymoon Io quando ti obbligo a guardare film/serie tv. Guarda caso è una scena iconic di Moulin Rouge che guarda caso ti… - skaterhyuk : appena scoperto perchè non partiva sono una porcodio di cogliona vabbè sto ascoltando rise up e ho trovato un cd di… - Liv_ing_ : @_middaymoon Io quando ti obbligo a guardare film/serie tv. Guarda caso è una scena iconic di Moulin Rouge che guar… -