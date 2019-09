Mosca: Usa ci ripensino su Korshunov

La Russia chiede agli Stati Uniti di revocare la richiesta di estradizione di Alexander, arrestato il 30 agosto a Napoli su richiesta degli Usa, per spionaggio industriale. Così una nota dell'ambasciata russa a Washington, dopo che "diplomatici russi hanno visitato il dipartimento di Stato per la detenzione"di Kornushov.Nell'occasione,ha segnalato come la"pratica aggressiva Usa di dar la caccia a russi nel mondo" sia "inaccettabile, contraria al diritto internazionale" e rischiosa per i rapporti tra i 2 Paesi.(Di venerdì 6 settembre 2019)