Mosca chiede la revoca dell' estradizione agli Usa per la spia russa arrestata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) I diplomatici russi hanno protestato contro l’arresto del cittadino russo Alexandr Korshunov in Italia su richiesta degli Stati Uniti e hanno chiesto “il ritiro immediatoa richiesta di”.Korshunov, 57 enni, è un alto dirigentea Odk, una società stataleche produce motori, e sarebbe stato fermato a Napoli su richiesta degli Usa, che lo accusano di “spionaggio economico”. Secondo il quotidiano Vedomosti, l’uomo è accusato di essersi appropriato illegalmente di documentia General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programma russo Pd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi aerei civili Ms-21.I diplomatici russi “hanno visitato il Dipartimento di Stato per la detenzione di un cittadino russo Alexander Korshunov”, ha detto ...

