Morto Robert Mugabe | per 40 anni guidò lo Zimbabwe con il pugno di ferro

È Morto Robert Mugabe - dittatore dello Zimbabwe : Robert Mugabe (foto: JEKESAI NJIKIZANA/AFP/Getty Images) L’ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe, che era passato alla storia per essere stato un’icona della lotta all’indipendenza prima di trasformarsi in un dittatore, è morto all’età di 95 anni a Singapore, durante un ricovero in ospedale. Era malato da tempo e pare che almeno dal 2018 non riuscisse più a camminare. La notizia del suo decesso è stata data ...

