Morto l’attore Federico Palmieri | trovato impiccato in giardino

È Morto l’attore francese Michel Aumont : aveva 82 anni : È morto l’attore francese Michel Aumont: aveva 82 anni. Aumont aveva lavorato a teatro entrando a far parte della Comédie-Française, uno dei più importanti teatri francesi, nel 1956, di cui poi era diventato socio onorario. aveva vinto tre volte il

Alfiero Alfieri Morto - addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Addio a Carlo Delle Piane - è Morto l’attore di Regalo di Natale : Addio a Carlo Delle Piane, si è spento a Roma a 83 anni uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. Aveva recentemente festeggiato i 70 anni di carriera e i 110 film durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, ricordando i molteplici successi al fianco di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e molti altri ancora, fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati. Carlo Delle Piane la ...

È Morto l’attore Carlo Delle Piane : Aveva 83 anni e aveva recitato con Totò, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, e per alcuni dei più grandi registi italiani

È Morto Carlo Delle Piane - l’attore aveva 83 anni : È morto Carlo Delle Piane, aveva 83 anni. Si è spento a Roma. Malato dal 2015 quando un'emorragia celebrale mise a dura prova l'attore. Con oltre cento film all'attivo ha lavorato con i più grandi attori e registi italiani.

Morto Carlo delle Piane a 83 anni. Grande amico di Pupi Avati - l’attore esordì nel 1948 come Garoffi nel “Cuore” di De Sica e Coletti : È Morto a 83 anni Carlo delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano con una carriera durata 70 anni e iniziata nel 1948, a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri, con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, ...

Addio a Carlo Delle Piane : l’attore è Morto a Roma - cinema a lutto : Addio a Carlo Delle Piane: l’attore è morto a Roma, cinema a lutto. Lungo la sua carriera ha lavorato con i grandi maestri della settima arte Si è spento a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane. A dare notizia della morte dell’attore è stata la moglie, Anna Crispino. L’interprete aveva da poco festeggiato […] L'articolo Addio a Carlo Delle Piane: l’attore è morto a Roma, cinema a lutto proviene da Gossip e ...

Peter Fonda è Morto : malattia - famiglia - chi era l’attore di Easy Rider : Peter Fonda è morto: malattia, famiglia, chi era l’attore di Easy Rider Peter Fonda si è spento nella sua casa di Los Angeles all’età di 79 anni, l’attore è stato una delle figure più iconiche del cinema grazie al ruolo interpretato nel film cult Easy Rider. Peter Fonda: lottava contro il cancro È stata la sua famiglia a dare la tragica notizia: è morto a causa di insufficienza respiratoria, da tempo lottava contro un cancro ai ...

Cinema in lutto - l’attore è Morto poco fa : si spegne un mito : E’ morto a 79 anni Peter Fonda, protagonista di ‘Easy Rider’, il road movie del 1969 diventato il simbolo dell’America ribelle di quegli anni. “E’ con profondo dolore che comunichiamo la notizia che Peter Fonda è scomparso”, ha dichiarato un portavoce della famiglia rendendo noto che l’attore, che aveva un tumore ai polmoni, è morto nella sua casa di Los Angeles. “In uno dei momenti più ...

Addio Dango Nguyen - è Morto l’attore di The Walking Dead : A soli 48 anni è morto sabato 10 agosto Dango Nguyen, sconfitto da un cancro contro cui aveva lottato a lungo. Per più di 20 anni l’uomo è stato vigile del fuoco in Georgia, per poi dedicarsi alla recitazione con il nome d’arte Dango Nu Yen con il quale aveva partecipato ad alcuni episodi della serie tv The Walking Dead, ma anche di The Red Road e Banshee – La città del male oltre che nel film Meet the Browns. L’Addio degli ex ...

È Morto l’attore - comico e conduttore Raffaele Pisu : aveva 94 anni : È morto l’attore, comico e conduttore Raffaele Pisu: aveva 94 anni. Il suo vero nome era Guerrino Pisu, era nato a Bologna il 24 maggio del 1925 ed era stato uno dei più popolari comici e conduttori radiofonici e televisivi

Raffaele Pisu - Morto l’attore e conduttore : da Striscia la Notizia a Don Matteo - era un amato volto del piccolo schermo : Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morto a 94 anni a Castel San Pietro Terme (Bologna) Raffaele Pisu, vero nome Guerrino Pisu. È stato attore, conduttore televisivo e radiofonico. È stato anche combattente partigiano e internato dai nazisti in un campo di concentramento al confine con l’Olanda, poi è stato liberato dopo quindici mesi di reclusione. Pisu ha prestato il volto a personaggi poi diventati cult come il Giaguaro e ...

George Hilton - Morto l’attore simbolo degli spaghetti western : Il bellimbusto George ne Lo strano vizio della signora Wardh, il pistolero Alleluia in Testa t’ammazzo, croce…sei morto, o il raffinato capitano di vascello del film e della serie College? George Hilton, morto a Roma la scorsa notte a 75 anni, è stato uno dei più versatili, fascinosi, fotogenici eroi dei b-movies italiani che la storia del cinema ricordi. Un attore a tutto tondo, pochi fronzoli da Actor’s studio, tante trame low budget da ...

È Morto l’attore uruguaiano George Hilton - diventato famoso in Italia con i film spaghetti western : È morto a Roma l’attore uruguaiano George Hilton, diventato famoso in Italia con gli “spaghetti western”, aveva 85 anni. Hilton, nato Jorge Hill Acosta y Lara, si era trasferito in Italia negli anni Sessanta e aveva cominciato a recitare nei film