Mondiali Basket 2019 – Serbia dominante! Portorico schiantato con un +43 | Jokic e

Mondiali di basket - haka dei neozelandesi prima del match contro la Grecia. Ma non basta : La squadra di basket della Nuova Zelanda, impegnata ai Mondiali di basket in Cina, ha emulato i colleghi del rugby mutuando la loro tipica danza propiziatoria, la haka, sperando di replicarne anche i successi sul campo. Nonostante l’impressionante discesa in campo i cestisti neozelandesi non hanno potuto nulla contro la Grecia, che ha vinto il match L'articolo Mondiali di basket, haka dei neozelandesi prima del match contro la Grecia. Ma ...

12.17 La DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Basket 2019 s'interrompe qui. Tutta la redazione di Oasport vi augura un buon proseguimento di giornata dandovi appuntamento alle 14.00 quando in campo scenderanno anche gli azzurri. 12.14 Con la fine del match tra ...

12.11 Serbia-PORTO RICO 90-47: c'è tempo anche per l'ultima tripla di Bircevic nel dominio serbo che finisce con un rotondo +43. Davvero nulla da fare per Porto Rico che già a metà partita si trovava davanti ad un destino segnato. La Serbia, invece, continua imperterrita ...

11.39 Serbia-PORTO RICO 65-35: agli avversari nemmeno le briciole, la Serbia è davvero impressionante. Jokic ne ha messi 14 con qualche sprazzo, la sfida agli USA è ufficialmente aperta. 11.36 Polonia-Russia 64-58: POLACCHI SCATENATI! Cinque punti di fila di Waczynski ne mette ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Spagna. Le chiavi tattiche della partita. Limitare Rubio e Gasol - giocare tanto con gli esterni : Oggi alle 14.30 inizierà l'attesa sfida tra Italia e Spagna. In palio c'è gran parte dell'accesso ai quarti di finale, gli azzurri sanno di non poter sbagliare, una sconfitta li estrometterebbe definitivamente dalla corsa al successo finale. La squadra mi coach Meo Sacchetti si troverà davanti ad una delle grandi formazioni del Vecchio Continente, in grado di vincere medaglie pregiate in ogni competizione: Mondiali, Olimpiadi ...

11.07 POLONIA-Russia 37-40: buona uscita dagli spogliatoi della Polonia che prova rimettere in piedi una partita nata male. 11.04 Serbia-PORTO RICO 38-22: sembra davvero inarrestabile la corsa dei ragazzi di coach Djordjevic. +16 con il parziale di 15-8 a metà del secondo ...

10.35 Serbia-Porto Rico 11-4: 6 punti del gigante Boban Marjanovic e la Serbia già scappa via. 10.32 Polonia-Russia 20-28: massimo vantaggio russo grazie alla palla rubata da Fridzon e portata a termine dall'altra parte del campo dalla stessa guardia. 10.30 Serbia-Porto Rico ...

Basket - Mondiali 2019 - Italia-Spagna : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Si gioca oggi la prima partita dell'Italia nella seconda fase a girone dei Mondiali di Cina 2019 che, per il girone J che si disputa a Wuhan, vede in campo gli azzurri contro la Spagna. I ragazzi di Meo Sacchetti si ...

Basket - Mondiali 2019 : la Spagna di Scariolo ai raggi X. Marc Gasol la stella di una compagine datata : Tante sono state le volte in cui tra l'Italia e qualche obiettivo importante si è inserita la Spagna, a volte capace di fermare gli azzurri (Europei 2003, semifinale), a volte no (Europei 1983 e 1999, finali). Questa ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre - inizia la seconda fase. C'è Italia-Spagna - in campo Serbia e Argentina : La presentazione della giornata – La presentazione di Italia-Spagna – I gruppi della seconda fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Basket 2019. Da oggi si apre la seconda fase della competizione iridata con numerose partite ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Spagna. Azzurri - serve la partita del quadriennio! Un successo per sognare i quarti di finale : Tutto in 40 minuti. E' il grande giorno per l'ItalBasket, che si prepara a vivere la sfida con la Spagna ai Mondiali. E' un match decisivo per gli Azzurri, che sanno che con una sconfitta saluterebbero la ...

Basket - Mondiali 2019 : al via la seconda fase a gironi - subito in campo l’Italia contro la Spagna : Comincia oggi, nella settima giornata dei Mondiali di Basket di Cina 2019, la seconda fase a gironi della rassegna iridata, sia per quanto riguarda le prime e seconde classificate della prima fase a gironi appena conclusa, sia per le terze e le quarte classificate negli stessi raggruppamenti. Sia i team che gareggeranno per le posizioni dalla prima alla sedicesima sia quelli dalla diciassettesima alla trentaduesima, rimarranno validi i punti ...