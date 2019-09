Miss Italia | chi vincerà secondo gli scommettitori

Fonte : dilei

(Di venerdì 6 settembre 2019) Cresce l’attesa per l’ottantesima edizione die in tanti si chiedono: chi? In gara 80 bellezze provenienti da Nord a Sud che sfileranno sul palco, presentate da Alessandro Greco. Solo una di loro però riuscirà a conquistare l’ambita corona che ha portato fortuna a tantissime ragazze in passato.è stato il trampolino di lancio per star come Cristina Chiabotto, Anna Valle, Martina Colombari, Francesca Chillemi e Denny Mendez. A scegliere la più bella d’sarà il televoto. Il pubblico infatti potrà votare la suapreferita direttamente da casa. Nel frattempo le scommesse e le previsioni sono già iniziate e qualcuno ha già creato un possibile podio. La super favorita della serata è Giada Pezzaioli, venticinquenne ePuglia. In tanti la conoscono per aver rubato il cuore di Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne ...

