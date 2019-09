Miss Italia 2019 | tutte le 80 aspiranti reginette – Foto

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2019)E’ arrivata l’ora di cedere la corona per Carlotta Maggiorana. Stasera andrà infatti in onda su Rai 1, in diretta da Jesolo dalle 21.25, l’ottantesima edizione di, condotta da Alessandro Greco. 80 concorrenti, come il numero della candeline spente dal concorso, si contenderanno dunque il titolo di più bella d’e la vincitrice “ruberà”, di fatto, lo scettro alla Maggiorana, eletta lo scorso anno su La7. Come patrona della kermesse, il pubblico ritroverà ancora Patrizia Mirigliani. Tra lenon manca un volto semi-noto: Giada Pezzaioli, la numero 17, è infatti conosciuta dalle cronache rose per la sua relazione con Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne (i due hanno un figlio, Enea). In gara ci saranno anche le gemelle Marika ed Angela Sette (numero 38 e 59). Nelle scorse ore è esploso, inoltre, il ...

BenjieFede : Ci vediamo Domani sera alle 21:30 su @RaiUno alla finale di Miss Italia ???? - Corriere : Il messaggio è lapidario e suona più o meno così: «Tu non rappresenti i canoni di bellezza italiana, non meriti di… - repubblica : 'Hai la pelle scura non vai bene'. Razzisti contro concorrente cingalese a Miss italia [news aggiornata alle 08:58] -