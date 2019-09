Migranti | il nuovo ministro Lamorgese frena | «Più umanità | ma i porti restano chiusi»

Leuca - nuovo sbarco di Migranti : Emanuela Carucci Trentacinque tra curdi, iraniani e iracheni, sono arrivati sulle coste pugliesi in seguito ad un'avaria del natante su cui erano imbarcati. Fermati anche i presunti scafisti: due uomini moldavi Un'imbarcazione in avaria ha portato a un nuovo sbarco di migranti nel Salento. Trentacinque le persone a bordo del natante che sono state soccorse al largo di Santa Maria di Leuca, una frazione di Castrignano del Capo, in ...

Nuovo sbarco Migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su barca a legno (2) : (AdnKronos) – Sono circa 70 i Migranti sbarcati questa mattina a Cala Spugne, sull’isola di Lampedusa. In un video si vedono i maghrebini, soprattutto tunisini, che tentano di raggiungere la riva subito dopo il loro arrivo. Adesso i Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri all’hotspot di contrada Imbriacola.L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, decine di maghrebini su ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - decine di maghrebini su una barca in legno : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove pochi istanti fa sono arrivati, a cala Spugne, decine di maghrebini, soprattutto tunisini, a bordo di una imbarcazione in legno. Lo sbarco avviene mentre a poche miglia di distanza la nave Mare Jonio di Mediterranea con a bordo 31 persone aspetta di conoscere gli sviluppi dopo la richiesta del comandante di potere entrare in porto. L'articolo ...

Migranti - che cosa cambia con il nuovo governo Conte bis : Il M5s aveva sostenuto la "guerra alle Ong" di Salvini. Conte ha parlato di novità, ma non si intravedono veri segnali di...

Il nuovo giro di consultazioni e i 100 Migranti salvati nel Mediterraneo : Aperitivo più che cena, comunque da dire ne avrete di cose. Occhio agli orari e ai tempi delle consultazioni al Quirinale da cui si capirà l'orientamento del presidente Mattarella. Comunque si comincia domani alle 16. Interesse e curiosità per le scelte dell'entità politica che si sta affermando

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati 14 tunisini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati 14 uomini, con ogni probabilità tunisini. I Migranti sono stati soccorsi e scortati dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Adesso si trovano al molo Favaloro.L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, arrivati 14 tunisini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - nuovo scontro Salvini-Trenta : 21.03 "Inqualificabile tentare di screditare me e l'intera Difesa". Così il ministro Trenta al vicepremier Salvini:"Le istituzioni non sono nostre, noi diamo solo l'indirizzo,impara a rispettare il loro ruolo e non appropriartene". Il leader leghista le imputa il mancato sostegno sulla vicenda Open Arms, per non aver firmato il divieto di ingresso nelle nostre acque territoriali e aver fatto scortare l'imbarcazione spagnola dalle navi militari ...

OPEN ARMS E Migranti/ Il blitz dei pm che anticipa il "nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Open Arms : «Migranti in aereo a Madrid». Si teme nuovo naufragio con 100 morti : Mentre si teme per un maxi naufragio davanti le coste della Libia con almeno cento dispersi come riferisce Alarm Phone citando un pescatore testimone della tragedia, Open Arms, a Lampedusa, aspetta...

Migranti - allerta nuovo naufragio nel Mediterraneo : «Barca capovolta al largo della Libia» : allerta per un nuovo naufragio nel mar Mediterraneo. «Un pescatore ci ha riferito di una barca capovolta davanti alle coste della Libia. Ha detto di aver salvato tre persone ed aver visto...