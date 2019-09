Micol | a 22 mesi è l’unica in Italia con la malformazione del gene WWOX | “È la figlia di

Fonte : fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2019) La storia di, bimba di 22di Massa, in Toscana, unico caso indidel, una patologia che in tutto il mondo presentano solo altri 10 soggetti. L'appello della mamma, Beatrice: "A soli 3 giorni di vita ha avuto la sua prima apnea. Non respira da sola e a regola non camminerà né parlerà mai a causa di un ritardo dello sviluppo psicomotorio. Aiutateci".