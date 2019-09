Meloni sugli insulti alla Bellanova | Ci sono abituata | ma essendo donna di destra

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) "pesanti, minacce ne ho ricevuti tanti. Anche pesantissimi. Non considero giusti, quindi, quelli diretti al ministro Teresa, né per il vestito che porta (solitamente riservati solo alle donne) né per il titolo di studi, perché magari non tutti hanno avuto le stesse occasioni". Gior

DanieleMosconi : Fa pensare (neanche tanto) il silenzio delle donne all'opposizione sugli attacchi alla #Bellanova Non si sente un… - CarloUlivi : @dragoitaliano76 @virginiaraggi Ma devo spiegarglielo io? Faccia come crede. La vita di questo governo e del futuro… - grandesso63 : @TeresaOlaltra Allora Salvini e la Meloni hanno detto che questo è il governo più a sinistra che ci sia, sto 'fuffa… -