Massacrare demoni sorseggiando la vodka di DOOM ha tutto un altro sapore

(Di venerdì 6 settembre 2019) Oggi, Rebel Distiller ha annunciato la propria partnership con Bethesda Softworks insieme al lancio del primo liquore in Europa creato appositamente per un videogioco di successo: laBone. Alla scoperta di questa curiosa collaborazione nel comunicato ufficiale.Il fondatore di Rebel Distillers, Matt McGivern, insieme al distillatore Toby Sims, ha creato un'edizione limitata della Boneper celebrare l'uscita del videogiocoEternal, prevista per il 22 novembre. Grazie alla collaborazione con la rinomata macelleria londinese The Ginger Pig, laviene realizzata utilizzando ossa di manzo allevato eticamente e ingredienti biologici.La, presentata oggi, sarà disponibile in prevendita presso il sito dedicato al costo di 45£ per 700 ml. Il primo lotto verrà spedito ai clienti alla fine di settembre.Leggi...

Eurogamer_it : La vodka di #DOOM è il drink perfetto per massacrare i demoni di #DOOMEternal. #DOOMBoneVodka #RebelDistiller -