Manager russo arrestato a Napoli | ecco chi è l' italiano coinvolto nell' intrigo

Napoli - Manager russo fermato per spionaggio. Putin : "Rapporti sotto pressione" : Lo scorso 30 agosto, all’aeroporto Capodichino di Napoli è stato fermato, con l’accusa di spionaggio industriale, Aleksandr Korshunov. Si tratta di un importante dirigente della Odk United Engine Corporation, società di proprietà della Federazione Russa che sviluppa, progetta e produce motori altamente tecnologici.Il fermo è stato eseguito sulla base di un mandato d’arresto diramato dagli USA, formulato dallo Stato dell’Ohio. L’uomo, 57 anni, ...

Napoli - Manager russo fermato su richiesta degli Usa : “Spionaggio economico”. Putin : “Concorrenza sleale - ne risentono le relazioni” : Aleksandr Korshunov, alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, è stato fermato a Napoli su richiesta degli Stati Uniti, che lo accusano di “spionaggio economico“. L’uomo, 57 anni, secondo il quotidiano Vedomosti è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programma russo Pd-14 ...

