Maltempo in Toscana | tornado e nubifragi tra Capraia e l’Isola d’Elba FOTO e VIDEO

Maltempo Toscana - nubifragio nel Valdarno e nel Fiorentino : binari bloccati - disagi e danni : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia ha colpito con violenza la Toscana soprattutto a Firenze e nel Valdarno. Problemi tecnici alle linee della tramvia di Firenze: per qualche ora l’infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell’Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli. Secondo quanto si apprende, la forte scarica di acqua del pomeriggio ha provocato un ...

Maltempo Toscana - allagamenti a Firenze : frana sulla Montagna pistoiese : Pioggia e Maltempo in Toscana, in particolare nel capoluogo interessato da un violento temporale. allagamenti a Firenze, mentre una frana ha interrotto – ma i vigili del fuoco cercano di ripristinare la viabilità almeno su un senso unico alternato – la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l’Abetone. A Firenze i vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della citta’ per fronteggiare a questo momento ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo e temporali in arrivo : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. Lo segnala Regione Toscana specificando che i temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo Toscana: maltempo e temporali in arrivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana - palasport inagibile : 400 atleti senza palestra : Sono circa 400 gli atleti, che devono adesso trovare una sistemazione in conseguenza ai danni che il Maltempo di ieri ha causato al palasport di Montelupo Fiorentino (Firenze). Già oggi il Comune, si apprende dall’amministrazione municipale, ha stretto un accordo con l’istituto comprensivo per un maggiore utilizzo della palestra scolastica da parte delle squadre di pallavolo, ginnastica ritmica e artistica che si allenano al ...

Maltempo Toscana : forte temporale scoperchia tetto di un palasport : Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E’ successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell’arrivo di ragazze che avevano l’allenamento di pallavolo. Alcuni ...

Maltempo Toscana : forte temporale scoperchia tetto di un palasport : Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E’ successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell’arrivo di ragazze che avevano l’allenamento di pallavolo. Alcuni ...

Maltempo Toscana : bloccati su un sentiero a causa di un temporale : Una coppia di anziani con il loro nipotino e una mamma, un papa’ e il loro figlio piccolo sono stati recuperati dal personale del Soccorso alpino e speleologico toscano, stazione Appennino, all’interno della Foresta di Pian Di Novello nel Comune di Abetone Cutigliano. La coppia di anziani con il nipotino era ferma nei pressi del rifugio Fonte dei Cecchini in quanto erano rimasti bloccati sul sentiero a causa di un temporale che si ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo e temporali nelle prossime ore : La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 alle 21 di oggi per rovesci e temporali sulle zone centromeridionali della Toscana. E’ stato emesso poi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21. Lo segnala la Regione Toscana. Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata, infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana, a eccezione della costa grossetana e ...

Maltempo - al via i risarcimenti per i danni : Toscana e Emilia Romagna in prima fila : Al via i risarcimenti per i danni provocati dal Maltempo che ha interessato diverse regioni nei giorni scorsi. Vento e temporali hanno infatti causato danni e disagi dalla Toscana all’Emilia Romagna, passando per la Lombardia e il Trentino. Tra fine luglio e inizio agosto si sono inoltre verificate diverse violente grandinate. 1.9 milioni di euro alla Toscana Ammontano a 1,9 milioni di euro le risorse messe a disposizione della Regione ...

Maltempo - Arezzo : Fidi Toscana apre uno sportello straordinario ad agosto : Uno sportello straordinario di Fidi Toscana aperto ad agosto per fornire informazioni ed assistenza sugli interventi della Regione in favore delle imprese danneggiate dall’ondata di Maltempo che si è abbattuta a fine luglio in Toscana, ed in particolare nella provincia di Arezzo e la Val di Chiana. Ricordiamo che pochi giorni fa il presidente Enrico Rossi ha inviato a Roma richiesta per la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. ...

Maltempo Toscana : Arezzo saluta la vittima del nubifragio - folla ai funerali : Arezzo saluta la vittima del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città: una folla di amici ha gremito la cattedrale di Arezzo per l’ultimo saluto a Carlo Pergentino Tanganelli, il pensionato e dirigente sportivo aretino di 72 anni morto per essere stato travolto dal fango. Il funerale è stato celebrato dall’arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana che lo ha definito “una vittima innocente di un disastro dove non possono ...

Maltempo in Toscana - Coldiretti : in Valdelsa vigneti rasi al suolo : Dopo il Maltempo in Valdelsa inizia la conta dei danni: le forti piogge dello scorso fine settimana hanno danneggiato sia il raccolto, che le strutture, con vigneti letteralmente rasi al suolo dal passaggio dell’acqua, spiega in una nota Coldiretti Firenze. “La stima dei danni è al momento impossibile, visto che ci sono vigneti ancora allagati“, precisa Coldiretti Firenze, che con i suoi tecnici sta supportando le aziende per i ...

Maltempo Toscana : oltre 300 interventi in 24 ore per risolvere le criticità nei territori di Grosseto e Siena : oltre 300 interventi in 24 ore per ripristinare impianti e reti danneggiati dal Maltempo. È stata una domenica di lavoro intenso per le squadre dell’Acquedotto del Fiora, impegnate a risolvere numerose criticità causate dagli eccezionali fenomeni atmosferici abbattutisi sui territori di Grosseto e Siena. Grazie agli interventi, andati avanti fino alla tarda serata, i servizi sono stati ripristinati; oggi sono in corso verifiche e pulizie ...

Toscana - firmato lo stato di emergenza regionale per il Maltempo del weekend : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città metropolitana di Firenze. Con successiva deliberazione la giunta regionale provvederà all’individuazione dei Comuni colpiti e ...