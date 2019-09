Maltempo in Liguria | forte vento di burrasca | temporali e 16mila fulmini

Allerta Meteo Liguria : Maltempo in tutta la Regione - escluso l’Imperiese : Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L’Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019. L'articolo Allerta Meteo Liguria: maltempo in tutta la Regione, escluso l’Imperiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - la Regione Liguria : via al piano di investimenti per il 2020-21 : Ammontano a 11 mln e 400 mila euro per circa 200 interventi sul territorio savonese i finanziamenti gia’ stanziati e messi a disposizione da Regione Liguria a favore di 42 Comuni savonesi e della Provincia di Savona per il ripristino dei danni provocati dal Maltempo dello scorso anno. A queste risorse si andranno ad aggiungere nei prossimi due anni altri 240 mln di euro per tutto il territorio della Liguria, di cui 140 mln per il 2020 e ...

Maltempo in Liguria : oltre 60 interventi dei vigili del fuoco a Genova : "Dalla notte più di 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Genova per il Maltempo che ha causato allagamenti, alberi abbattuti e cartelloni divelti. Situazione meteo in miglioramento": lo rendono noto i vigili del fuoco su Twitter.

Liguria : caldo in attenuazione da domani - attenzione al Maltempo nel weekend : Liguria ancora nella morsa del caldo, che oggi ha raggiunto il suo apice, anche se dalle prossime ore potrebbe arrivare un’attenuazione delle temperature, spiega l’Arpal, l’agenzia regionale per l’ambiente della Liguria. “Il caldo – hanno spiegato i previsori – inizierà lentamente ad attenuarsi da domani: l’approssimarsi di una profonda saccatura atlantica determinerà, infatti, un progressivo ...

Liguria - così Maltempo ed erosione cancellano le spiagge In 50 anni mare su di 5 metri : mareggiate in aumento ed erosione. così in Liguria i lidi di Alassio e Albenga si assottigliano. A Spotorno e Finale Ligure però si allargano

Maltempo - allerta arancione in Liguria : pioggia - vento e temporali : Maltempo, allerta arancione in Liguria: pioggia, vento e temporali Il peggioramento meteo della notte continua ad interessare tutta la regione con temporali, rovesci e venti in deciso rinforzo. In mattinata saranno colpite in particolare la zona del Golfo e la costa del Ponente. allerta arancione fino alle ...