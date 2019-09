Maltempo al Centronord | allerta gialla in Toscana e Veneto

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2019)alinCriticità segnalate anche in Piemonte e Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti sul ponente genovese. Prime nevicate nelle montagne del Verbano (FOTO )

