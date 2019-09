Mala del Brenta | Antonio Pandolfo tornerà in libertà il 28 ottobre Chi è ‘Marietto’ | il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Era stato arrestato alle 7.15 del 7 dicembre 1994 mentre si nascondeva in una villetta a Prozzolo di Camponogara, in provincia di Venezia, quasi sei mesi dopo essere evaso dal carcere Due Palazzi di Padova, dove un commando lo aveva liberato insieme all’allora boss delladelFelice Maniero e ad altri quattro banditi., detto, ex braccio destro di ‘Faccia d’angelo’, verrà liberato il prossimo 29, come rivela il quotidiano La Nuova Venezia. Un fine pena che farà discutere in Riviera del, terra dell’unico sodalizio del Nord riconosciuto formalmente come associazione criminale di stampo mafioso, ovvero la banda che ha imperversato in Veneto – e non solo – dagli anni Settanta fino a proprio il 1994, quando il boss Felice Maniero ha iniziato a collaborare pochi giorni dopo la cattura, avvenuta a Torino., 64 anni, ...

