Luna | l’India cerca l’impresa | stasera l’allunaggio della missione Chandrayaan 2

Chandrayaan 2 - che cosa sta facendo l’India sulla Luna : (foto: Isro) Mancano ormai poco giorni all’arrivo sulla superficie Lunare di Vikram, il lander della missione spaziale indiana, Chandrayaan 2. Se tutto andrà secondo i piani, infatti, il 7 settembre prossimo atterrerà sulla Luna. A riferirlo in un tweet è l’Agenzia spaziale indiana Isro (Indian Space Research Organisation) in occasione della separazione avvenuta con successo del lander dalla sonda in orbita Lunare. Ma cosa farà ...

L’India ha lanciato la sonda Lunare Chandrayaan 2 : E' partito senza problemi alle 11,13 ora italiana, dalla base spaziale di indiana dello Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, in Tamil Nadu, il razzo della missione Chandrayaan 2. Il programma lunare, interamente made in India, dovrebbe far scendere il lander Pragyam sul Polo Sud della Luna, il prossimo 7 settembre. Il robottino studiera' le caratteristiche dell'area, sinora mai toccata, per un intero giorno lunare, pari a 14 giorni ...

Anche l’India vuole la Luna : lanciata sonda low-cost Chandrayaan-2 - è iniziata una nuova era : L'India ha dimostrato di essere pronta a conquistare la Luna insieme a Russia, Stati Uniti e Cina: il 22 luglio alle ore 11:13 in Italia, la sonda Chandrayaan-2 è stata lanciata e il 7 settembre, il lander Vikram avrà il compito di portare il rover vicino al Polo Sud del nostro satellite. Ecco i dettagli di questo evento storico.Continua a leggere

L’India sogna la Luna : pronta a mandare un astronauta nel 2022 : Il lancio della sonda Chandrayaan 2 è solo il primo passo del programma spaziale indiano: il Paese intende inviare un astronauta sul nostro satellite entro il 2022. L’agenzia spaziale Isro (Indian Space Research Organisation) ha confermato quanto annunciato la scorsa primavera dal presidente, Kailasavadivoo Sivan. Negli ultimi decenni il Paese si è conquistato un ruolo da protagonista nella ricerca spaziale e ha condiviso col mondo le sue ...

L’India è in viaggio verso la Luna : Ha lanciato con successo Chandrayaan-2 la sua missione più ambiziosa di sempre, per esplorare il suolo Lunare

L’India ha rinviato il lancio della sua missione Chandrayaan-2 per esplorare la Luna : L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha rinviato il lancio della sua seconda missione Lunare, a causa di un problema tecnico emerso a circa un’ora di distanza dall’orario di partenza. Il conto alla rovescia si è fermato a -56 minuti, quando erano

Spazio - l’India torna sulla Luna : oggi il lancio della missione “Chandrayaan 2” : Conto alla rovescia per la missione Chandrayaan 2, destinata a portare l’India per la seconda volta sulla Luna. Tutto al momento sembra procedere secondo programma e la sonda attende il momento del lancio, previsto alle 23,21 italiane con il veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III dalla base Satish Dhawan, sulla costa sudorientale del Paese. Costata 142 milioni di dollari e organizzata dall’agenzia spaziale indiana Isro ...

Corsa alla Luna - dopo Cina e Israele - tocca all’India : domenica il lancio della missione Chandrayaan 2 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Corsa al nostro satellite si è improvvisamente riaccesa e si arricchisce di nuovi concorrenti. dopo la Cina, atterrata a gennaio sul lato nascosto del satellite con la sonda Chang’e-4, e Israele, che ha sfiorato l’impresa ad aprile con il falimento nella discesa del primo lander privato Beresheet, ora tocca all’India, con la missione Chandrayaan 2. Tutte nazioni ...