Locazioni | per provare quelle in nero basta la denuncia dell' inquilino

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Affittare inun immobile potrebbe diventare sempre più dispendioso. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, infatti, ha recentemente emesso la Sentenza 2718/19/2019. Con questa pronuncia la CTP di Milano ha stabilito che perl'esistenza di un affitto insono sufficienti le dichiarazioni- locatario. Costui, infatti, secondo l'organo di primo gradoa giustizia fiscale non può essere considerato un terzo qualsiasi, bensì è a tutti gli effetti parte del contratto. Di conseguenza le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili per dimostrare l'esistenza del contratto verbale tra locatore e locatario. I fatti che hanno portato alla decisionea CTP La Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è trovata a giudicare il ricorso di un contribuente contro l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenziae Entrate avente per oggetto ...

vzirnstein : RT @Requadro2: Proptech: tutto esaurito per gli “Studio” di Roomie - Requadro2 : Proptech: tutto esaurito per gli “Studio” di Roomie - infoiteconomia : Affitti brevi, guida a tutte le novità per le locazioni turistiche -